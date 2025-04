Saisies de chanvre indien 

Hier, aux environs de 15 h, les éléments de la section de recherches du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont procédé à l’arrestation, au quartier Arafat, d’un individu en possession de 1,5 kg de chanvre indien. L'homme en question, mécanicien de son état, est né en 2003 et répond au nom de H. Ngom.

D'après les sources d’’’EnQuête’’, le mis en cause a été surpris dans les ruelles de Senzala par la patrouille pédestre. La course engagée s’est soldée par son arrestation dans les toilettes d’une maison où il s’était réfugié en refermant la porte. Celle-ci a été défoncée après le refus des occupants de l’ouvrir. Un sac contenant une quantité de 1,5 kg de chanvre indien enveloppé dans un papier journal et une somme de 110 000 F CFA ont été saisis par-devers lui.

Interrogé par les enquêteurs, il a déclaré avoir acquis la drogue à Yarakh, sans autre détail. Il a été placé en garde à vue pour détention à des fins de trafic de chanvre indien. Rappelons qu’un peu plus tôt ce même jour, en fin de matinée, dans le cadre des opérations de sécurisation, la police a effectué une descente à Colobane, plus précisément à la terrasse du marché ‘’Gambie’’, endroit fréquenté par les trafiquants et les consommateurs. Sur place, ces derniers ayant vite senti la présence policière, ont aussitôt pris la poudre d’escampette. Plus d’une quinzaine d’individus se trouvaient sur les lieux. La fouille de l'endroit a permis d’y retrouver une camelote constituée de 25 cornets de chanvre indien et un téléphone portable.