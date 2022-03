L’Afrique est réellement dans la course aux inventions scientifiques fondées sur les technologies nouvelles. Malgré le manque de moyens et les conditions défavorables pour la production scientifique et intellectuelle, de jeunes étudiants en sciences et technologie ont développé un nouvel outil digital de consultation prénatale appelé ’’Smart Miror’’. La présentation a été faite à Dakar American University of Science and Technology (Daust) de Somone.

Les peines des femmes enceintes sont en phase d’être soulagées, si la technologie développée par les étudiants de Daust est accessible à cette frange vulnérable de la population. Beaucoup de femmes n’arrivent pas à assurer la totalité de leurs consultations prénatales, du fait de beaucoup d’aléas indépendants de leur volonté, très souvent.

C’est ce constat fait par les étudiants en 4e année d’ingénierie mécanique de Daust. Ils ont inventé un miroir intelligent, conçu pour réaliser des consultations prénatales.

Ce fut lors d’un voyage au Sénégal oriental qu’on a mis la puce à l’oreille des petits génies. ‘’Kédougou est une zone reculée et l'accès aux soins est assez compliqué. Nous avons constaté les difficultés que la population rencontre en temps réel. Nous avons constaté que la plupart des causes de la mortalité, c'est les hémorragies, le manque de personnel disponible sur place’’, fait remarquer Kebere Brice, étudiant à Daust. Quatre mois de conception auront suffi aux jeunes prodiges pour mettre au point cette merveille qui va bouleverser considérablement le suivi de la santé mère-enfant.

La phase expérimentale s’est déroulée à la Somone où est nichée cette université scientifique. A travers des journées de consultations gratuites, les étudiants ont testé la fiabilité des données prises par la machine et ses fonctionnalités. C’est un miroir qui a des pouvoirs qui le rendent intuitif et capable des livrer des informations fiables et dématérialisées sur une femme enceinte. ‘’Que ce soit à Dakar, à Saly, à Thiès, la femme enceinte peut, en temps réel, communiquer avec le médecin. Un autre atout qu'offre ce miroir, est la digitalisation des carnets de santé. L'échographie peut aussi être connectée au miroir. Même si vous avez perdu ou oublié votre carnet de santé, vous n'avez pas à vous inquiéter ; toutes les données de la femme sont enregistrées par le miroir. Notamment le poids, la taille, le taux du sucre et du sel dans le corps de la femme enceinte’’, renseigne Abdoul Ahad Top, étudiant en 4e année à l'université Dakar American University of Science and Technology (Daust).

Dans le même élan, la machine est dotée d’un outil d’alerte qui prévient la patiente de ses prochains rendez-vous, pour éviter les absences qui peuvent porter préjudice au fœtus. ‘’Elle n'aura même pas besoin de sa carte. Il n’y aura plus de papiers, plus besoin de noter sur un carnet. Toutes les informations concernant la femme sont condensées dans la machine’’, démontre-t-il.

Toutefois, ces jeunes estiment que leur œuvre est perfectible. De ce fait, ils comptent apporter des améliorations pour accroitre les performances du ’’Smart Miror’’, en vue de mieux lutter contre la mortalité maternelle. Dans ce sens, il est prévu d’intégrer la possibilité d’envoyer des messages vocaux aux femmes qui ne savent pas lire en langues étrangères. Pour sa part, le fondateur de cet institut créé en 2017 et dont la première cohorte d’ingénieurs formés sortira cette année, a estimé que l’Afrique est en train de s’imposer dans le monde de la recherche et des inventions, même si le matériel est trouvé ailleurs.

‘’En général, beaucoup de matériels sont achetés en Inde ou en Chine. Mais, là maintenant, on a démontré que les élèves sénégalais et africains peuvent concevoir et développer’’, déclare Sidy Ndao, Directeur de Daust.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)