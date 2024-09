Le 11 septembre 2023, l’agence antidopage italienne annonçait que Paul Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA lors d’un match de Serie A avec la Juventus. Malgré les démentis du joueur et de son entourage et leurs demandes de contre-expertise, le tribunal antidopage italien a confirmé les résultats et le Français a été suspendu pour quatre ans en février dernier. Éloigné des terrains depuis près d’un an, que devient la Pioche ?

Durant sa carrière, Paul Pogba a connu les montagnes russes. C’est d’ailleurs en Russie au stade Loujniki de Moscou que La Pioche a vécu le moment le plus fort de sa vie de footballeur, le 15 juillet 2018. Là-bas, il a soulevé la Coupe du monde avec l’équipe de France. C’était il y a un peu plus de six ans. Depuis, l’international tricolore (91 sélections, 11 buts) a vécu beaucoup plus de bas que de hauts. Il y a eu tout d’abord la fin de son aventure à Manchester United, où il a avoué avoir traversé des épisodes de dépression. Miné par les blessures, le Français est ensuite parti libre et par la petite porte. Pour redonner un nouvel élan à sa carrière, il est retourné à Turin, là où il a explosé aux yeux du monde entier.

Une terrible descente aux enfers

Mais la magie des premiers jours n’a pas été retrouvée lors de ses secondes noces avec la Vieille Dame. Le milieu a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains de football. Le tout en étant l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif de Massimiliano Allegri. En parallèle, le natif de Lagny-sur-Marne a dû gérer l’affaire de tentative d’extorsion en bande organisée et de séquestration dont il a été victime en mars 2022. Visiblement impliqué dans toutes ces histoires, son frère Mathias l’a menacé de faire des révélations à son sujet, notamment concernant ses liens avec un marabout. De quoi forcément perturber l’homme et le footballeur. Pour ne rien arranger, une nouvelle affaire a éclaté le 11 septembre 2023.

En effet, il y a environ un an, l’agence antidopage italienne (NADO) a révélé que Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023 lors de la première journée de la Serie A 2023-24 face l’Udinese. Le Français, qui n’était pas entré en jeu, avait été contrôlé à l’issue de la rencontre. Quelques jours plus tard, les résultats étaient tombés. «Le Tribunal national antidopage annonce que, suite à la demande du Parquet national antidopage, il suspend à titre conservatoire l’athlète Paul Pogba pour violation des articles 2.1 et 2.2. Substance trouvée : métabolites de testostérone d’origine non endogène», avait expliqué l’instance dans un communiqué de presse. Silencieuse, la Juve avait aussi publié un communiqué de presse pour confirmer cette nouvelle.

Pogba s’entraîne seul

Suspendu à titre provisoire, le joueur et son entourage avaient rapidement démenti. Sur son compte Instagram, il avait évoqué une décision "incorrecte". Engagé dans un long combat, "Pogboom", dont les résultats des contre-analyses ont confirmé le rapport de l’agence antidopage le 6 octobre, était dans le viseur du Procureur qui avait demandé une suspension de 4 ans (soit jusqu’au 10 septembre 2027) le 7 décembre dernier. Une sanction acceptée et confirmée officiellement le 29 février. Un terrible coup de massue pour le Français. De son côté, la Juventus, où son contrat court jusqu’en juin 2026, avait la possibilité de résilier son bail. Selon les échos venus d’Italie ces derniers mois, c’était et c’est toujours la volonté de l’écurie bianconera. Mais à l’heure actuelle, le champion du monde tricolore, qui touche le salaire minimum (environ 2000€ nets par mois), est toujours officiellement lié aux Piémontais.

«J’ai un contrat, mais je n’ai pas eu l’occasion de parler au directeur et à l’entraîneur. C’est le silence, là. Je pense qu’ils attendent le résultat de l’appel, mais il faut leur demander», avait avoué le milieu à Skysports en juillet. Mais il n’est plus le bienvenu à Turin. Pogba a été mis à l’écart du groupe professionnel et ne s’entraîne plus avec le club dirigé à présent par Thiago Motta. Certaines sources proches de la Juve nous ont d’ailleurs expliqué qu’il n’avait pas eu l’occasion de discuter avec le nouveau coach turinois et qu’il ne rend pas au centre d’entraînement et très peu à Turin ces derniers mois. Plutôt discret, La Pioche donne néanmoins quelques nouvelles via ses réseaux sociaux. Ainsi, il continue de s’entretenir physiquement seul de son côté.

Le milieu s’est expliqué ces derniers jours en Suisse

Malgré sa mésaventure, Pogba veut toujours revenir et retrouver les terrains nous a-t-on confié il y a quelques jours. Malgré des propos inquiétants sur son avenir, il l’a également assuré en personne. «Si vous n’avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c’est que je ne le fais pas, parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n’est pas fini, Pogba est là et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J’ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel. Je m’entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain.» En parallèle, le Français profite de son temps libre en famille.

Il a aussi partagé des photos et des vidéos de ses voyages, notamment en Afrique. On l’a également vu soutenir l’équipe de France durant l’Euro 2024. Peu médiatisé en Italie depuis sa suspension, Paul Pogba fait parler de lui ce vendredi. La Gazzetta dello Sport a fait un point sur sa situation. Ainsi, le journal au papier rose explique que le Français s’est présenté ces derniers jours devant la justice suisse à Lausanne, lui qui a déposé un recours auprès du TAS. Il a donné sa version des faits concernant son affaire de dopage. Une information que nous pouvons vous confirmer. Le joueur de 31 ans, qui s’est défendu et expliqué, attend à présent d’être fixé sur son sort. Une nouvelle étape cruciale dans la carrière et la vie de Paul Pogba.

Footmercato.net