Le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a remis aux pêcheurs de Ouakam 94 pirogues motorisées, provenant du gouvernement du Japon, d'un coût de 1,2 milliard F CFA.

Les pêcheurs de Ouakam ont reçu, hier, 94 pirogues motorisées en fibre de verre. Selon la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, ce programme a été financé par le Japon pour un montant de trois cents millions de yens, soit un milliard deux cents millions de francs CFA. Ce pays, selon Dre Fatou Diouf, ne cesse d’accompagner notre pays vers l’excellence et de raffermir les liens d’amitié et de solidarité entre les deux nations. Ce don, poursuit-elle, illustre l'engagement mutuel à renforcer leurs relations de coopération dans des domaines stratégiques, notamment le développement durable du secteur des pêches maritimes et continentales.

Docteure Fatou Diouf souligne d’ailleurs que le Japon n’en est pas à sa première intervention dans ce domaine, car les marchés centraux au poisson de Pikine et de Kaolack, le centre de Pêche de Missirah et le navire de recherche halieutique ‘Itaf Deme’, notamment, sont des fruits de cette coopération bilatérale. "Grâce à ce don, le Japon offre des outils fondamentaux pour l’amélioration des activités de pêche et de surveillance au sein de nos communautés de pêcheurs artisans ainsi que pour la réalisation de nos objectifs communs. Notre pays est engagé dans un processus de transformation systémique des référentiels de gouvernance publique, sous l’orientation de la nouvelle Vision Sénégal 2050. Ainsi, cette dotation en pirogues en fibre de verre illustre bien un indicateur de la mise en œuvre de cette vision et de la stratégie du Sénégal 2025-2029’’.

En effet, souligne la ministre, ces pirogues en fibre de verre traduisent l'engagement des deux pays à promouvoir des solutions durables d’exploitation et de conservation des poissons, mollusques et crustacés des eaux côtières du littoral et de notre zone économique exclusive.

Elle n’a pas manqué d’inviter les bénéficiaires de ces pirogues à en faire bon usage et à œuvrer afin que les objectifs poursuivis soient pleinement atteints. D’autant que la docteure Fatou Diouf est convaincue que ces embarcations vont renforcer les capacités des techniciens et des acteurs des pêches dans leurs efforts de surveillance quotidiens, mais également contribuer à la création de nouvelles opportunités économiques pour ces communautés côtières.

Dans ce même ordre d’idées, elle a annoncé que c’est encore avec le Japon que son département inaugurera, bientôt, son futur premier laboratoire national d’analyse et de contrôle des produits halieutiques ainsi que le quai de pêche de Joal agréé aux normes sanitaires.

CHEIKH THIAM