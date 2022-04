La mineure F. Fall, 17 ans, l’a échappé belle. La jeune fille, qui se photographiait presque nue pour montrer ses perles de reins (‘’bine-bine’’) à son ami Omar Mbengue, a été surprise à temps par son père. Ce dernier, l’ayant stoppé net, a traduit en justice celui qui voulait pervertir son enfant. Celui-ci, âgé de 24 ans, est poursuivi pour détournement de mineure. Il a comparu à la barre du tribunal d’Instance de Dakar, hier.

Que serait devenue F. Fall, si son père ne l’avait pas surprise en train de prendre des photos nues d’elle ? Même si M. Fall a mentionné le traumatisme de sa fille, hier, à la barre du tribunal d’instance de Dakar, il peut s’estimer heureux que les images n’aient pas atterri entre les mains de son petit-ami Omar Mbengue. Ce dernier, malgré cela, a été traduit en justice pour détournement de mineure.

L’affaire évoquée hier à la barre, a été l’occasion, pour la mineure F. Fall, qui est âgée de 17 ans, de revenir sur les faits.

D’après elle, c’est sur le réseau Snapchat qu’elle a fait la connaissance du prévenu qui compte 24 piges. La gamine renseigne qu’elle avait l’habitude de discuter avec le jeune homme jusqu’à nouer une relation amicale. Un jour, dit-elle, au cours d’une de leurs discussions, elle a dit à son ami qu’elle devait aller rendre visite à son père qui réside aux HLM. C’est ainsi qu’Omar en a profité pour l’inviter. ‘’A mon retour, je l’ai contacté et on s’est fixé rendez-vous non loin de chez mon père. Comme il était venu en moto et ne pouvait me supporter à bord avec mon petit-frère, il a pris un bus pour celui-ci qui est âgé de 14 ans. Ensuite, il m’a conduite chez un de ses amis à la station-service de Liberté 6’’, a soutenu la mineure.

Elle renseigne également que, sur place, Omar lui a proposé d’entretenir des relations sexuelles. Ce qu’elle a refusé. Malgré cela, poursuit-elle, son ami lui a réitéré son désir de coucher avec elle, en la déshabillant. Puis, il lui a assuré qu’ils pouvaient avoir des rapports sexuels sans qu’elle ne perde sa virginité. Ce qu’elle encore refusé, à en croire ses dires. ‘’Finalement, il s’est résigné à me laisser me rhabiller, avant de me conduire à l’arrêt-bus pour que je rentre chez moi’’, a-t-elle difficilement déclaré, sous le regard de son père.

Toujours dans son récit, F. Fall a ajouté que, malgré cela, elle a continué à converser avec son ami qui lui a conseillé de porter des perles de reins (‘’bine-bine’’) pour être plus coquine. Elle a abdiqué et s’est procuré les ‘’bine-bine’’ et les a photographiés pour prouver à son ami qu’elle veut lui faire plaisir. Celui-ci, insatiable, lui a demandé de les porter et de se prendre en photo. C’est lorsqu’elle se photographiait toute nue avec les perles autour des reins qu’elle a été surprise, dans la salle de bain, par son père. En responsable, il a saisi les autorités qui ont procédé à l’arrestation d’Omar Mbengue.

Ce dernier a contesté le détournement de mineure et reconnu avoir connu la fille via Snapchat. Mais il a nié avec véhémence avoir conduit la gamine chez son ami, encore moins lui avoir proposé des rapports sexuels.

A cet effet, pour faire éclater la vérité, la juge a décidé de renvoyer l’affaire pour la production des téléphones portables pour revoir leurs discussions. Elle a ainsi retenu la date du 22 avril pour la poursuite des débats.

La demande de mise en liberté provisoire du prévenu, formulée par l’avocat, rejetée, celui-ci retourne à la citadelle du silence où il séjourne depuis quelques jours.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)