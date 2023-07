Lors de la dernière réunion hebdomadaire du Gouvernement, il a été annoncé la nomination de divers médecins et personnels de santé au poste de directeur régional de la santé et d’autres de l’action sociale. Ce que dénonce le Sutsas qui accuse l’Etat, le ministère de la Santé et de l'Action sociale d’être revenus sur un point d’accord. En effet, l’érection des directions régionales de la santé et de l'action sociale obtenue sous le magistère du Professeur Awa Marie Coll Seck, rappelle-t-il, n’est pas respectée.

‘’La raison, une énième manœuvre cousue de fil blanc (...) par le ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). En effet, le changement de paradigme défendu en son temps, après plusieurs mois de grève du Sutsas, par la transformation des régions médicales en Directions régionales de la Santé et de l'Action sociale privilégiant une "approche sanitaire" par les déterminants de la santé en lieu et place de "l'approche maladie" ayant fait l'objet d'un accord Gouvernement-SUTSAS contenu dans le Décret 2020-936 du 03 avril 2020 est complètement remis en cause par le Dr Marie Khemesse Ngom qui a procédé à un demi-tour extraordinaire sur un des accords phares conclus avec le Sutsas, à savoir le remplacement des régions médicales par des Directions régionales de la Santé et de l'Action sociale (DRSAS).

En lieu et place, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, médecin de son état, a fait procéder à une médicalisation totale de la politique de santé par le charcutage des DRAS en directions régionales de santé, et la nomination toute simple des médecins chefs de région à leur tête, tout en saucissonnant la Direction régionale de la santé et de l'Action sociale en deux entités distinctes à savoir une direction de la santé en reconfirmant les mêmes locataires d'une part et d'autre part une direction régionale de l'Action sociale’’, accuse le Sutsas.

...‘’Ainsi, en un tour de main, le décret 2020-936, mûri de 2013 à 2020 surtout de concert avec le SUTSAS et And Gueusseum et la DREAD, qui consacrait l'érection des DRAS, a vu ses propositions de modification dévoyées et mises à exécution en quelques heures’’, dénoncent les syndicalistes. Ils se demandent à qui profite ces changements et si Macky Sall est au courant des ‘’soubassements de cette grande précipitation’’.

‘’Nous ne pouvons penser que ce soit la vision du Président, d'autant plus que ces mesures organisationnelles sont en déphasage net avec l'organisation du MSAS et la logique d'optimisation des relations entre les niveaux déconcentrés de l'Etat et les institutions de la décentralisation’’, lit-on dans un communiqué du Sutsas. Mballo Dia Thiam et Cie pensent que les derniers changements survenus ne profitent qu’aux médecins. Une situation qui risque de ‘’déstabiliser la coordination de l'action de l'exécutif au niveau déconcentré des régions et décentralisé des territoires’’, préviennent-ils. ‘’Les gouverneurs, les préfets et les élus locaux devaient avoir un interlocuteur unique représentant tout le domaine de compétence du MSAS.

Avec ce charcutage, la confusion va régner du fait de la multiplication des interlocuteurs régionaux pour le même secteur. Plus grave, cette logique de partition incongrue met à la marge la Direction générale des EPS qui coiffe les hôpitaux’’, arguent-ils. Ainsi, écrivent-ils dans la note, ‘’nous dénonçons ce charcutage et cette prise d'otage de la santé et de l'action sociale, cette déviation du projet de territorialisation des politiques publiques de santé.

Aussi, nous en appelons à la clairvoyance, à la vigilance et au sens de l’inclusion du Chef de l'Etat dont la vision et les valeurs exprimées sont ancrées dans les vertus de l'équité, de la justice et de la responsabilité. Nous appelons à la révision de ces mesures injustes et précipitées. Nous consulterons tous les acteurs et parties prenantes de cette affaire à retentissement national pour déterminer la conduite à tenir. Il n'est pas exclu de déterrer la hache de guerre et de saisir la cour suprême dans les meilleurs délais aux fins de l'annulation de cette forfaiture’’.