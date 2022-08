Victime de violences dans son foyer et répudiée avec quatre enfants dans les bras, Fatoumata Diallo bénéficie de l’accompagnement de l’UNFPA et reprend sa vie en main.

Dans sa politique de réinsertion sociale, l’UNFPA assure des formations et procure des fonds à des victimes de violences basées sur le genre. C’est dans ce sens que l’agence onusienne a appuyé Fatoumata Diallo, à travers le financement d’un multiservice. La dame d’une trentaine d’années s’est libérée depuis trois ans de l’emprise de son mari qui la violentait sans raison. ‘’Pour un oui ou un non, il me battait. Il rentrait tard dans la nuit et me faisait passer un mauvais quart d’heure parfois, parce que je discutais avec sa maman’’, raconte-t-elle.

Un amour d’enfant a lié ce couple. En effet, Fatoumata et son mari se sont connus quand ils étaient encore élèves. A l’âge adulte, ils ont décidé d’officialiser leur union devant Dieu et les hommes. Fatoumata, qui a fini ses études, est devenue vendeuse en pharmacie. Son homme s’est engagé dans l’armée. Tout allé bien et ils vivaient une love story, jusqu’au jour où le mari a été affecté à Tambacounda. Là, les problèmes ont commencé. Le mari est devenu violent. Après le travail, il restait dehors jusqu’à des heures tardives et quand il rentrait, il battait sa femme.

Malgré toutes ces violences exercées sur sa personne, Fatoumata est restée dans la demeure conjugale. ‘’Je ne pouvais pas partir. Parce que quand je partais, sa maman venait toujours me chercher. Elle pleurait pour que je rentre. Elle ne voulait pas que je parte, car j’étais tout pour elle. Je m’occupais d’elle comme de ma propre mère’’, explique-t-elle.

D’ailleurs, sa famille, sa mère, ses frères et sœurs lui ont tous tourné le dos, pensant qu’elle est folle de vouloir rester avec un homme qui la maltraite. Fatoumata de poursuivre : ‘’Après lui avoir donné quatre enfants, il a décidé de demander le divorce au tribunal. La justice m’a accordé la garde des deux derniers et lui les deux plus grands.’’ Mais malgré cette décision du tribunal, le mari n’a pas respecté ses engagements. Il a rendu les enfants qui devaient être à sa charge à son ex-épouse, avant d’en prendre une autre. Un remariage qui a duré le temps d’une rose, car la femme en question a demandé le divorce.

Aujourd’hui, Fatoumata remercie l’UNFPA qui lui a permis de retrouver toute sa dignité. Elle dirige un multiservice qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle parvient à payer les études de ses fils. C’est d’ailleurs avec un cœur léger qu’elle nous apprend que son ainé a réussi au BFEM, cette année. Également, après trois ans sans mari, elle a trouvé un homme qui prend soin d’elle et de ses enfants.

‘’J’ai un mari qui m’aime et qui aime mes enfants. C’est l’essentiel, même si je suis sa 3e femme’’, dit-elle.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)