Natif de Paris, Ibrahima Diaw a choisi de défendre les couleurs du Sénégal, pays d’origine de son défunt père. Premier athlète sénégalais qualifié aux Jeux olympiques de 2020, le pongiste de 28 ans vise la médaille olympique à Tokyo.

Premier athlète sénégalais à décrocher le ticket pour Tokyo-2020, Ibrahima Diaw se projette déjà vers les Jeux de la 32e Olympiade. Pour l’international sénégalais de tennis de table, l’objectif à ces joutes est clair : ‘’Remporter une médaille olympique.’’

‘’C’est une compétition qui a énormément de pression. Sur un match, tout peut se jouer. L’objectif, pour moi, ce sera de mettre toutes les chances de mon côté et de viser une médaille olympique’’, a déclaré le pensionnaire du Club Roanne, ce lundi, face à la presse. Le pongiste sénégalais croit en ses chances, même s’il estime que ‘’les Asiatiques, surtout les Chinois, sont ultra favoris dans cette compétition’’. ‘’J’ai battu le numéro un africain, le Nigérian Quadri Aruna (classé 4e lors des Jeux olympiques de Rio en 2016). Il a plusieurs fois participé aux Jeux olympiques. Je n’ai pas battu que le numéro un africain. J’ai aussi battu plusieurs membres de l’équipe nationale du Japon, de Corée, d’Allemagne, de la France. Ces joueurs ont un palmarès énorme. C’est dire que le potentiel est là’’, a-t-il assuré.

C’est en février 2020, à Tunis, lors du tournoi de qualification olympique, qu’Ibrahima Diaw, 3e sur le plan africain, a validé sa qualification pour les JO-2020. Pour lui, défendre les couleurs du Sénégal est un ‘’honneur’’. C’est aussi, dit-il, une manière de ‘’rendre hommage’’ à son défunt père, d’origine sénégalaise. Par ailleurs, son choix était motivé par le fait que la Fédération sénégalaise de tennis de table, qui l’a contacté, avait déjà réussi à obtenir la qualification olympique en 2004, à Athènes, avec Mohamed Guèye. ‘’Déjà, il y a leur expérience olympique. Cela veut dire qu’il y a une bonne structure et un objectif clair. Ce qui est très intéressant à mes yeux. Il y a aussi le fait de porter les couleurs de mon pays d’origine et celui de mon père. J’ai été élevé dans les valeurs du Sénégal, même si je suis né en France. C’est des valeurs que je n’oublie pas. Quand on combine tout ça, le choix est logique’’, a soutenu le pongiste de 28 ans.

Promouvoir le tennis de table au Sénégal

Appréciant l’état de la discipline au Sénégal, Ibrahima Diaw souligne que ‘’plein de choses sont mises en place par la Fédération sénégalaise de tennis de table. Cela montre au moins qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y aussi l’expérience olympique derrière ça. Cela m’a aidé justement à obtenir ma qualification’’.

Seulement, le natif de Paris déplore le manque de ‘’mise en valeur’’ des réalisations des fédéraux. C’est sur ce point qu’il compte apporter son soutien pour la promotion du tennis de table. ‘’Développer le tennis de table au Sénégal, cela passe par les résultats sportifs pour montrer aux jeunes qu’il y a un autre sport au Sénégal où on est compétent et où il y a un joueur qui a du talent. Et c’est possible de s’épanouir aussi dans cette voie-là. Les résultats sportifs sont là, il faut les montrer aux jeunes Sénégalais’’, dit-il. Pour y arriver, Diaw compte mettre son ‘’expertise technique’’, mais aussi ‘’l’éducation acquise à travers le tennis de table en Europe’’ à la disposition de la fédération, pour développer le tennis de table en masse.

Né de père sénégalais et de mère malienne, le pongiste sénégalais s’est d’abord intéressé au football, évoluant au poste de milieu de terrain, avant d’être repéré par un de ses professeurs d’école qui l’a orienté vers le tennis de table, du fait de son ‘’talent et ses grandes capacités athlétiques’’. Sélectionné en équipe de France pour les Championnats d’Europe juniors, il est sacré champion d’Europe à l’âge de 15 ans. En 2010, il passe professionnel avec le club français d’Argentan où le jeune adolescent a été sélectionné pour remplacer l’homme aux 7 participations olympiques, le Nigérian Segun Toriola. Par la suite, il a joué pour Nice, Saint-Denis et Metz. Actuel sociétaire du Club Roanne, Diaw s’entraine au centre olympique du Danemark avec les meilleurs joueurs d’Europe et du monde. Il est partenaire d’entrainement de l’ancien numéro un mondial, l’Allemand Timo Boll, triple médaille d’or olympique.

LOUIS GEORGES DIATTA