J’ai le cœur meurtri de voir les mêmes pratiques autoritaires resurgir, foulant aux pieds les aspirations légitimes des citoyens. Dakar suffoque, et la banlieue plus encore. Dans ce tumulte urbain, les plages et les rares espaces de sport sont les seules bouffées d’oxygène des populations. Keur Massar n’échappe pas à cette asphyxie.

Comment peut-on imposer la construction d’un édifice sans même consulter le maire? C’est un mépris inacceptable des institutions locales et de la démocratie de proximité. Le terrain d’Aiguillon n’est pas un simple bout de terre en friche : il est le cœur battant de la jeunesse massaroise, un espace de vie et de cohésion sociale. Des milliers de personnes y ont leurs habitudes : les ASC s’y entraînent, trois écoles y organisent leurs séances d’éducation physique, et la communauté y célèbre des événements culturels.

Et pourtant, Keur Massar ne manque pas de réserves foncières adaptées à la construction d’une préfecture. Pourquoi ne pas utiliser l’école U2, abandonnée, et bien plus grande que le terrain d’Aiguillon ? Pourquoi priver la jeunesse d’un espace vital alors qu’une alternative évidente existe ? Pourquoi cet entêtement absurde et destructeur ?

Ce bras de fer rappelle tristement le conflit autour de la construction d’une brigade de gendarmerie sur un terrain litigieux à Ngor. Avons-nous si vite oublié les tensions que ces décisions arbitraires provoquent ? Nous ne voulons ni morts ni blessés. Nous exigeons simplement le respect de nos droits.

D’ailleurs, où sont nos trois députés dans ce combat ? Leur silence est assourdissant, et leur passivité, coupable. Où sont les six maires du département ? Ce projet les concerne autant que nous. Ils doivent se lever, prendre position et défendre ceux qui les ont élus.

Nous ne laisserons pas faire. Keur Massar mérite mieux que cette arrogance bureaucratique et ce mépris des réalités locales. Notre jeunesse a besoin d’espaces pour s’épanouir, pas d’une nouvelle démonstration de force des autorités.

Amadou Camara Gueye

Journaliste, analyste géopolitique et habitant à Keur Massar