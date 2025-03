En prévision des festivités marquant le 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a présidé un comité régional de développement (CRD). Cette réunion a été l’occasion de coordonner les efforts nécessaires pour assurer la réussite de cette célébration historique.

Hier, le gouverneur a souligné l’importance cruciale de l’organisation des festivités du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, en particulier du défilé prévu à cette occasion, à Thiès. ‘’Cette année, nous avons un objectif clair : réussir non seulement l’organisation, mais aussi le défilé. Pour cela, nous avons réuni l’ensemble des parties prenantes afin de définir le format et le thème de cette célébration’’, a déclaré M. Ndao.

Le thème retenu, ‘’La souveraineté industrielle et technologique des forces de défense et de sécurité’’, reflète, selon lui, les enjeux contemporains du pays, en mettant en lumière la modernisation des infrastructures et la montée en puissance des capacités nationales en matière de défense.

À cet effet, le gouverneur a souligné que cet anniversaire sera l’occasion de rassembler les citoyens autour des valeurs de souveraineté et d’indépendance. ‘’Nous devons souligner l’importance de cet événement pour l’unité nationale et les progrès réalisés depuis 1960. En plus de célébrer notre indépendance, cette année, nous mettons un accent particulier sur les avancées dans le secteur de la défense et de la technologie’’, a-t-il ajouté.

Le gouverneur Ndao de souligner que la mise en avant de la souveraineté industrielle et technologique dans le thème choisi pour cette célébration, répond aux aspirations du pays à se renforcer à tous les niveaux. Ainsi, il a évoqué la nécessité de se doter d’outils technologiques modernes pour assurer la sécurité du pays et la protection de ses ressources stratégiques.

Saër Ndao a également déclaré que la réussite de cette célébration dépendra en grande partie de l’engagement des citoyens. ‘’L'engagement populaire est primordial pour faire de cet événement une réussite. Nous avons besoin de l'implication active de tous pour que cette fête ne soit pas seulement une date symbolique, mais une véritable célébration de notre souveraineté’’, a-t-il insisté.

Il a ainsi invité toutes les parties prenantes, des autorités locales aux citoyens, à se mobiliser pour faire de cet événement un moment de fierté nationale.

