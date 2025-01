Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques environnementales du gouvernement, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a effectué une visite de suivi des installations des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Mboro, dans la région de Thiès. Elle s'inscrit dans le suivi des mesures environnementales mises en place pour garantir que les activités industrielles respectent les normes écologiques en vigueur.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, s’est rendu, hier, à Mboro, pour visiter les installations des Industries chimiques du Sénégal (ICS) afin de vérifier la conformité de l’entreprise avec les normes environnementales et d’évaluer l'impact de ses activités sur la santé publique et l'environnement. Le ministre, accompagné d'une équipe d'experts, a inspecté les installations de production, les dispositifs de gestion des déchets ainsi que les mécanismes de contrôle de la pollution en place.

À l’issue de l’inspection, Daouda Ngom a souligné l’importance de l'engagement des industriels à respecter les normes environnementales pour une transition écologique réussie. Il a souligné que le gouvernement du Sénégal est déterminé à accompagner les entreprises dans leur évolution vers des pratiques plus durables, tout en veillant à ce que celles-ci minimisent leur impact sur l’environnement. ‘’Notre objectif, a-t-il déclaré, est de faire en sorte que le secteur industriel joue un rôle clé dans la transition écologique. Toutefois, cela ne peut se faire que si les entreprises adoptent des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement’’.

La visite a permis de constater que les ICS ont entrepris plusieurs initiatives pour réduire leur empreinte écologique. Parmi les mesures prises, on note l'installation de systèmes de gestion des déchets et des outils de traitement des gaz industriels. Ces efforts ont été salués par le ministre qui a insisté sur l’importance d’aller au-delà des obligations légales et de s'engager activement pour la préservation de l’écosystème local.

Cependant, le ministre a également mis en lumière certains défis persistants, notamment la gestion des déchets chimiques et la nécessité d'améliorer les dispositifs de filtration de l'air pour limiter les émissions de gaz polluants. Il a demandé aux ICS de renforcer leur système de surveillance et de mettre en place des plans de gestion environnementale plus efficaces.

Les engagements du nouveau directeur général

Prenant la parole, le nouveau directeur général des ICS, Mamadou Sougoufara, a salué la visite du ministre et a annoncé que l’entreprise qu’il dirige depuis le début de l’année va accélérer la conformité de ses installations aux exigences environnementales en vigueur.

Il a également assuré au ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, qu’il recevait jeudi à l’usine des ICS sise à Darou Khoudoss, puis dans ses bureaux à Mboro, que la société va procéder à ‘’l’accélération du plan de conformité de ses installations qui datent d’avant le premier Code de l’environnement de 2001’’.

Les ICS, qui produisent de l’acide phosphorique et des engrais, ont traversé une période difficile au cours de l’année 2024, avec la contestation d’un collectif des populations riveraines, qui réclamait une révision du régime indemnitaire appliqué par l’entreprise concernant l’exploration et l’exploitation de leurs terres.

NDEYE DIALLO (THIÈS)