Vainqueur 2-0 à l’aller, Tottenham a été renversé par le Dinamo Zagreb (3-0 a.p.) en 8es de finale retour de la Ligue Europa. Pour le manager des Spurs José Mourinho, ses hommes n’ont pas joué avec le bon état d’esprit.

"Ce qui s’est passé ? Bonne question, a d’abord répondu le Portugais. Si j’oublie les 10 dernières minutes de la prolongation, durant lesquelles nous avons essayé d’arracher un résultat et de finir différemment… Durant les 90 minutes et jusqu’à la mi-temps de la prolongation, une équipe a décidé de tout laisser sur le terrain. Ils ont tout laissé, leur énergie, leur sang. Ils ont été très humbles et je dois les féliciter pour ça."