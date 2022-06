Sadio Mané a tourné la page Liverpool en s’engageant avec le Bayern Munich, pour trois ans. Officialisé, hier, par le club bavarois, l’attaquant des Lions a fait ses adieux aux clubs de la Mersey. Dans un entretien accordé à la chaine du club, le Sénégal a exprimé sa gratitude aux Reds et déclaré sa flamme aux supporters du club. ‘’Vous allez me manquer, mais de toute façon, je vous aime. J’ai toujours ma maison à Liverpool et tout donc c'est sûr que je reviendrai, bien sûr, et j'aimerais un jour revenir à Anfield pour leur dire bonjour.’’

A ses anciens coéquipiers, il a fait savoir qu’il les a à l’œil et compte devenir le ‘’fan n°1 de Liverpool, après les supporters’’. ‘’Après chaque match ! Après chacun de mes matchs à Munich, je viendrai dans les vestiaires et je regarderai Liverpool. Je veux juste leur dire bonne chance. Et c'est sûr qu'ils seront encore meilleurs parce que je connais les garçons : de grands joueurs, un grand talent, une grande maturité et une grande attitude, alors bien sûr, Liverpool restera toujours encore meilleur, c'est sûr.’’ L’ancien Messin a aussi rendu un bel hommage à Jorgen Klopp.

‘’Klopp était un peu triste mais il m'a souhaité le meilleur. Je lui en serai toujours reconnaissant. C'est un grand coach et une belle personne. J'ai passé six années merveilleuses à Liverpool avec des personnes très gentilles et des supporters formidables. Ils n'étaient pas heureux que je parte mais cela fait partie de la vie, j'avais besoin d'un nouveau défi. Klopp est un très bon gars, il voulait que je reste, mais a compris ma situation, ça fait partie de la vie’’, a raconté le champion d'Afrique.