Les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) réfléchissent à la création d’un cadre harmonisé pour l’élaboration de la stratégie des organes de régulation de la commande publique, a appris l’APS de source officielle. Cette décision prise lors d’un atelier tenu du 19 au 23 septembre à Istanbul (Turquie), à l’initiative du directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Sénégal, Saër Niang, a été largement approuvée par les participants, indique la structure dans une note transmise à l’APS. ’’Les organes de régulation de pays membres de l’UEMOA ont mis en place un comité qui a pour mission de proposer un cadre harmonisé d’élaboration de la stratégie des organes de régulation de la commande publique’’, rapporte le document. Il y est précisé que des points focaux avaient aussi été désignés. Les débats au cours de cette rencontre dédiée au ‘’processus de définition et d’exécution de la stratégie des institutions de régulation et contrôle de la commande publique’’ ont porté sur la planification et le management stratégique, ’’deux concepts ayant démontré, à des époques différentes, leur capacité à améliorer la performance des organisations privées et publiques’’, peut-on y lire.

...’’Avec les pressions financières et sociales de plus en plus importantes et le besoin de rationaliser les ressources liées au fonctionnement de l’État et à ses investissements, le recours à la stratégie et au management stratégique dans le secteur public est devenu une nécessité, voire une exigence’’, ont plaidé les participants. Depuis plusieurs années, ’’l’ARMP, qui participe à l’atelier d’Istanbul, s’est inscrite dans une dynamique d’élaboration et d’exécution d’un plan triennal de développement’’, souligne la même source.

Elle veut à présent ’’affiner le processus de formation et d’implémentation de sa stratégie’’. L’atelier d’Istanbul, organisé par ‘’Setym International Inc’’, regroupe la plupart des organes de régulation de la commande publique des pays de l’UEMOA, plus ceux des Républiques de Guinée et de Mauritanie, sous la direction de l’expert en management Ourzik Salahdine. Selon l’ARMP, la rencontre constitue une grande occasion de s’interroger sur le type d’approche stratégique le plus en adéquation avec les caractéristiques du secteur de la régulation de la commande publique. Elle vise aussi à ’’renforcer les capacités des organes de régulation de la commande publique sur les questions liées à la formation de leur stratégie, à son exécution et à sa gouvernance’’.