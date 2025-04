À travers un communiqué publié ce dimanche, le Collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop vitupère contre le Mesri, accusé d'être aux abonnés absents sur les vraies questions préoccupant le campus.

‘’Vous n’êtes pas le ministre des bourses ! Et si vous l’étiez, vous semblez ne pas en avoir la maîtrise, car votre souhait est déjà une réalité’’. Cette apostrophe résume assez bien le climat délétère entre les étudiants de l'Ucad et leur tutelle. Pour les pensionnaires de ce temple du savoir, au lieu de s'adonner à une communication excessive sur la bourse, Abdourahmane Diouf devrait s'atteler à ‘’l’amélioration des conditions de vie et d’études, et non à leur dégradation’’.

Sur la question des bourses, le collectif estudiantin a rappelé les manquements du ministère depuis mars 2024. En effet, le communiqué informe qu'il fait un peu plus d'une année que ‘’les bourses ne sont pas payées intégralement. Par exemple, pour un étudiant à qui l’on doit cinq mois de bourse, l’État (sans aucune communication préalable) ne lui paie que deux ou trois mois, prévoyant de lui donner le reliquat le mois suivant’’.

La missive indique également que si les étudiants se sont montrés résilients jusqu'ici, c'est par solidarité nationale.

Cependant, la faction étudiante de l'Ucad se veut claire : ‘’La nécessité de rationaliser les dépenses ne peut s’opérer sur l’autel de l’avenir de la jeunesse. Le Sénégal du progrès ne saurait être celui qui remet en question des acquis obtenus à la suite de longues luttes. Si tel est le chemin emprunté, l’Ucad en serait plus qu’échaudée et répondra à l’obligation de s’y opposer.’’

En outre, comme pour exiger un retour sur investissement qui ne dit pas son nom, l'adresse ajoute ceci : ‘’L’Ucad a largement payé le prix du changement pour voir ses préoccupations reléguées au second plan par une tutelle qui affirme urbi et orbi qu’elle n’est pas sa priorité.’’

Dans la missive, les étudiants rappellent par ailleurs les autres difficultés rencontrées au quotidien. Par exemple, à l’Ucad, 80 % des étudiants ne bénéficient pas de logement et les amphithéâtres ainsi que les salles de cours sont insuffisants au point que certains étudiants suivent les cours debout ou assis sur une brique. De plus, des écoles d’excellence sont dépourvues de moyens de transport pour les stages et les séjours pédagogiques des étudiants. Sans oublier que l'établissement d'enseignement supérieur n'octroie la Licence qu'au bout de ‘’4 ou 5 ans au lieu des 3 ans prévus par le système LMD’’.

Les étudiants dénoncent également ‘’le Master interminable, plongeant les étudiants dans une incertitude et une vulnérabilité inouïe. Cette situation fait que les étudiants en Master 2 de l’année 2022-2023 n’ont toujours pas soutenu leur mémoire et doivent assumer toutes les dépenses relatives au financement de leur recherche, à l’impression et à l’organisation de leur soutenance’’.

Enfin, le collectif met sur la table le problème de l'eau qui devient de plus en plus récurrent. La question du ‘’complexe sportif’’ a également été soulevée par les apprenants dans un contexte où ‘’le pays s’apprête à accueillir les JOJ en 2026’’.

MAMADOU DIOP