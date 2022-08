Le gouvernement américain, à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et en collaboration avec la Direction générale du Budget du ministère des Finances et du Budget du Sénégal, a organisé, hier, un atelier auquel ont participé des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques en matière de réforme de la gestion des finances publiques.

Les États-Unis et le Sénégal, selon une note parvenue à notre rédaction, partagent une même vision par laquelle les Sénégalais sont informés de l’origine des fonds publics et de la manière dont ils sont utilisés, permettant ainsi aux citoyens de demander des comptes aux autorités publiques et de plaider pour que les ressources soient affectées là où elles sont le plus nécessaires.

L'USAID renseigne le document, soutient la réforme de la gestion des finances publiques au Sénégal à travers le programme quadriennal ‘’USAID Appui aux réformes des finances publiques’’, lancé en janvier 2022. Ce programme aide le Sénégal à concrétiser sa réforme des finances publiques en vue d’améliorer la transparence, la redevabilité et l’engagement des citoyens dans le processus budgétaire. Au cours de cet atelier, ajoute la même source, est présenté à la société civile et aux autres parties prenantes, le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP),undocument d’orientation budgétaire et stratégique, afin les sensibiliser et leur faire comprendre le programme de planification budgétaire des ministères sectoriels pour les trois prochaines années (2023-2025). Le DPBEP coordonne la planification budgétaire avec le cadre pluriannuel, conformément aux stratégies nationales de développement, et applique les dispositions du Pacte de convergence, par solidarité avec les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).