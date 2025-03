Pris dans l’engrenage de la fraude, Victoire, un jeune téléconseiller congolais de 23 ans, a écopé de deux ans de prison ferme pour faux, usage de faux et usurpation de fonction. Reconnu coupable d’avoir falsifié des ordonnances et des certificats médicaux, il devra également verser 200 000 F CFA au Dr Gassama, dont le cachet a été usurpé.

L’affaire débute lorsque Victoire, souffrant d’insomnie, consulte à plusieurs reprises le Samu. C’est dans ce contexte qu’il aurait subtilisé des ordonnances et certificats médicaux vierges, selon le médecin qui l’a examiné. Le prévenu, lui, a nié ce vol, mais a admis avoir modifié des documents médicaux pour justifier ses absences au travail et obtenir son traitement : l’Alpraz.

Mais l’enquête a révélé une fraude plus large : plusieurs personnes ont bénéficié de ces faux documents, notamment Assane Fall, Kévin Badiane et Chéla Mendy, qui ont utilisé des certificats médicaux et des ordonnances falsifiés avec de faux cachets de médecins. L’exploitation de la boîte mail du prévenu a permis de retrouver ces documents incriminants. C’est la vigilance de Papa Mbaye Ndao, pharmacien près du Samu, qui a permis de mettre un terme aux agissements de Victoire.

En novembre 2024, il a reçu une ordonnance portant le cachet d’un médecin du Samu municipal, mais les incohérences sautent aux yeux : le dosage est suspect et l’écriture ne correspond pas à celle du praticien. Il a contacté alors le médecin en question, qui a confirmé l’usurpation. Quelques mois plus tard, en mars 2025, le prévenu s’est présenté à la pharmacie Sonatel 1 avec une nouvelle ordonnance falsifiée. Reconnu par le pharmacien, il est cette fois retenu sur place et livré à la gendarmerie de la Foire.

Lors du procès, le représentant du ministère public n’a pas mâché ses mots : ‘’Vous faites partie d’un réseau. Vous profitez de notre ‘teranga’ pour faire ce que vous voulez !’’

Victoire, lui, a nié toute complicité, affirmant qu’il remplissait simplement les documents comme il le souhaitait, sans être de connivence avec qui que ce soit. Maitre Iba Mar Diop, son avocat, a plaidé la clémence, en insistant sur les troubles du sommeil dont souffre son client. Une ligne de défense qui n’a pas convaincu la juridiction qui a estimé que la gravité des faits nécessitait une sanction exemplaire.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Victoire à deux ans de prison ferme pour faux et usage de faux ainsi que pour usurpation de fonction, assortis de 200 000 F CFA de dommages et intérêts au Dr Gassama.

MAGUETTE NDAO