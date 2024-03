Victimes Hissène Habré

‘’Les victimes de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré ont commencé à recevoir une indemnisation de 10 milliards de francs CFA’’, lit-on dans un communiqué de presse. Il y est indiqué que ‘’les paiements ont commencé le 23 février à la suite d’une réunion entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et trois associations de victimes. Ils seront versés aux 10 700 victimes, y compris les survivants des prisons et les familles de ceux qui ont été tués sous Habré ; chacune recevra 925 000 F CFA (soit 1 410 euros’’.

Et ‘’cela représente moins de 10 % de ce que le tribunal sénégalais et un autre tribunal tchadien, en 2015, avaient accordé aux victimes’’, dénoncent les victimes de Habré qui ont signé le communiqué de presse. ‘’Les victimes de Habré se sont battues sans relâche pendant 25 ans, pour que leur dictateur et ses sbires soient traduits en justice. Cet argent ne représente qu'une petite fraction de ce qui leur a été accordé par les tribunaux et beaucoup, beaucoup moins que ce à quoi elles ont droit en vertu du droit international’’, a déclaré Reed Brody de la Commission internationale de juristes, qui travaille avec les victimes depuis 1999, rapporte la note. ‘’Mais pour de nombreuses victimes qui ont attendu si longtemps et qui sont dans une situation désespérée, ce paiement fera une énorme différence dans leurs vies’’, a-t-il ajouté.

...Pour rappel, ‘’la Cour d’appel des Chambres africaines extraordinaires à Dakar, qui a confirmé la condamnation de Habré en avril 2017, a accordé 82 milliards de francs CFA aux victimes de Habré, 20 millions de francs CFA pour chaque victime de viol et d’esclavage sexuel, 15 millions de francs CFA pour chaque victime de torture et de détention arbitraire et 10 millions de francs CFA pour les familles des victimes tuées’’.

Dans un autre procès au Tchad, la Cour criminelle de Ndjamena a condamné 20 agents de sécurité de l’ère Habré pour meurtre et torture et a accordé 75 milliards de francs CFA de réparations aux victimes, en ordonnant au gouvernement de payer la moitié et aux agents condamnés l’autre moitié. ‘’Les paiements de 1 409 euros sont effectués de manière échelonnée aux victimes dans trois agences bancaires de la capitale N’Djamena, avant d’être transférés dans des agences provinciales. Les associations de victimes ont relevé de nombreuses erreurs dans la liste des bénéficiaires’’, informe-t-on dans le document. Il y est également rappelé que ‘’le droit international exige des États qu’ils accordent aux victimes de violations des droits humains des réparations proportionnelles au préjudice subi’’.