À Rabat, depuis le vendredi 21 février dans le cadre de la dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket-2025, le Sénégal a disputé le dernier match, ce dimanche, contre le Cameroun. Les Lions se sont imposés 83-76.

Les Lions font le carton plein, dans ces éliminatoires de l’Afrobasket qui se tiendra en Angola en août 2025. Après les deux victoires obtenues le vendredi 21 et le samedi 22 février, Brancou Badio et ses partenaires se sont imposés, ce dimanche, face aux Lions Indomptables. Ce succès porte leur total à six victoires en six sorties sur l’ensemble des deux fenêtres disputées. Les hommes de Ngagne DeSagana Diop (remplacé par Mamadou Guèye Pabi lors de cette fenêtre à Rabat) terminent à la première place du groupe devant leurs adversaires du jour. Ils avaient déjà assuré leur qualification lors du premier match de ce tour face au Rwanda.

Dominateurs, mais suffisants

Contrairement aux deux premières rencontres contre les Rwandais (96-73) et les Gabonais (102-68) où la victoire fut facilement obtenue, les Sénégalais ont souffert face aux Camerounais. Le début de premier quart-temps est à l’avantage des Lions Indomptables. Après cinq minutes, Ateba et ses coéquipiers sont à six points devant les Lions du Sénégal. Mais Abdou Karim Mané sonne la révolte avec un tir à trois points et permet à ses coéquipiers de recoller au tableau d’affichage. Ils réussissent à passer devant vers la fin de ce quart-temps (20-17). Cette avance va être préservée par les Lions. Ils vont même creuser l’écart avec les bonnes performances de Brancou Badio et de Karim Mané. Le deuxième quart-temps se termine avec une différence de +9 pour le Sénégal (39-30). Les Lions mènent largement à la mi-temps et ne semblent être inquiétés par leurs adversaires du jour.

La seconde période démarre sur le même rythme. Pabi Guèye voit son banc apporter un surplus et devenir un rouleau compresseur devant les Lions Indomptables. Sur les tirs primés comme dans le jeu intérieur, Youssoupha Ndoye et ses partenaires font le show. Le troisième quart-temps s’achève sur un écart de 13 points. Ces derniers se trouvent dans un fauteuil confortable et entament le dernier acte avec un certain relâchement. Mais si les Lions ont déjà la tête à la victoire, ils ont en face d’eux des Camerounais décidés à terminer à la première place. Comme contre le Rwanda, les Lions Indomptables vont entamer une opération remontada. De leur côté, rien ne réussit aux partenaires d’Ousmane Ndiaye. Ils ne vont inscrire que 10 points tout au long du quatrième quart-temps. Jeremiah Hill, Williams Narace et leurs partenaires donnent le tournis aux Sénégalais en mettant 23 points en dix minutes durant ce dernier acte. Ils réussissent à créer le doute dans leur tête et à égaliser.

Au bout de l’effort

Pour la première fois dans cette fenêtre, les Lions vont devoir passer par les prolongations. Mais avec un meilleur banc, ils vont réussir à inverser la tendance. L’ancien international U18 et sociétaire du club de première division élite espagnole Baskonia Viktoria, Ousmane Ndiaye, sort la gâchette et laisse sa marque durant ces prolongations. Il enchaîne les tirs primés (deux à la suite) et permet au Sénégal de prendre les devants. Aidé par Brancou, il enfonce définitivement le Cameroun. Les Lions s’imposent sur le score de 83 à 76 et terminent à la tête du groupe C. Brancou Badio finit meilleur marqueur des Lions avec 17 points et est suivi par Ousmane Ndiaye et Pape Moustapha Diop avec 13 points chacun.

Le staff sénégalais semble trouver le groupe de performance. Puisqu’à la différence d’un joueur (Ousmane Ndiaye qui remplace Mouhamed Camara de la NBA Academy), les 11 autres joueurs présents à Rabat pour la deuxième fenêtre ont disputé les éliminatoires en novembre dernier à Dakar. Médaillés de bronze en 2021, les Lions vont aller en Angola pour tenter de décrocher leur sixième couronne continentale derrière laquelle ils courent depuis 1997. Le pays hôte du prochain Afrobasket est la nation là mieux titrée avec 11 trophées. Huitième meilleure nation africaine au classement Fifa, le Sénégal revient petit à petit au-devant de la scène avec un renouvellement de génération assumé.

MAMADOU KANE