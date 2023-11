ALIOU CISSE (COACH SENEGAL)

‘’On mettra tous les arguments de notre côté’’

‘’Chaque match a ses spécificités, ses caractéristiques. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C’est une place difficile, mes joueurs le savent. Je fais partie d’une des générations qui sont venues jouer ici. Je connais très bien Lomé, l’hostilité qu’il y a ici, les supporters à quel point ils sont proches de leur équipe. Mais de notre part, on a emmagasiné beaucoup d’expérience pour gérer ces genres de matchs. On sait que ce sera un match difficile. Dans la mesure où les Togolais ne sont pas qualifiés à la Can, ils ont en ligne de mire la qualification pour le Mondial. L’équipe togolaise entrera sur le terrain avec énormément de confiance.

Nous aussi on a des arguments à faire valoir. On est sur une bonne dynamique actuellement. J’espère que demain nos joueurs se lâcheront et prendront plaisir. On mettra tous les arguments de notre côté pour faire le meilleur résultat possible. C’était un match difficile il y a deux ans, mais mon équipe n’a pas abdiqué. Et on a égalisé à la 92e minute. Cela prouve encore le mental qu’on a et qui nous a permis de gagner la Can.

On a un bon collectif, une grosse solidarité, capables de répondre au rendez-vous des matchs importants. Ce match l’est. Pour chaque match important, on a su se mobiliser, faire les choses comme il le fallait pour essayer d’avoir le meilleur résultat possible. On est dans cette optique. Les garçons sont affutés même s’ils ne sont pas à Chelsea ou à Naples. Ils sont des cadres où ils jouent. Ils ont des leaders et continuent à impacter de leur abnégation dans cette sélection. Ils ont énormément d’expérience : champions d’Europe, champions d’Afrique, plus de 100 sélections. L’équipe nationale du Sénégal compte encore sur leur performance.’’