Émigration clandestine

L’association Réussir au Sénégal, une organisation constituée d’artistes africains basés au Sénégal, envisage, par le biais de la sensibilisation par l’art et la culture, d'apporter des solutions au phénomène de l’émigration irrégulière et pousser les jeunes à croire aux perspectives de réussite qui sont ici au pays. Selon les membres, cette situation est due à l’irresponsabilité et à la méchanceté de certaines autorités qui sont aussi coupables que les auteurs de cette boucherie humaine que sont les trafiquants de migrants.

‘’Ces embarcations d’hommes, de femmes et d’enfants ont pour le moment causé la mort de centaines de migrants qui voulaient à tout prix rejoindre l’Europe via le sud de l’Espagne’’, souligne l’association dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. Elle déplore ces pertes en vies humaines et appelle les jeunes à être conscients du danger d’emprunter et d’affronter le désert et l’océan, de l’irrégularité du phénomène et de la misère des migrants en Europe.

L’association Rester et Réussir au Sénégal en appelle au gouvernement ainsi qu’à la société sénégalaise à plus de responsabilités. Elle réclame la mise en place d’une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais aussi, elle appelle à des assises sur l’émigration.