Connu pour son immuable 4-3-3, le temps d'un match amical, Aliou Cissé a tout chamboulé en défense et au milieu. Face au Cameroun, l'entraîneur des Lions a joué à trois défenseurs, mais avec deux pistons qui ont livré une prestation plus que correcte. Krépin Diatta et Ismail Jakobs, par ailleurs coéquipiers en club, offrent à leur entraîneur de quoi surprendre l’adversaire.

Avec l’absence du titulaire attitré au poste de latéral droit, Youssouf Sabaly, et le manque d'expérience des deux nouvelles têtes que sont Mamadou Sané et Noah Fadiga, l’option Krépin Diatta s’imposait quasiment à Aliou Cissé. Mais ce choix est surtout motivé par les belles prestations de Krépin Diatta en Ligue 1.

À l’arrivée, le sé­lectionneur a réussi son pari avec, à la clé, un match monstrueux des deux Monégas­ques. Le sélectionneur a, là, non seulement deux joueurs en grande forme, mais qui lui permettent aussi d'explorer d'autres tactiques de jeu, à quelques encablures de l'opération conservation de la Can en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal, en plus d'être au-dessus de pas mal de nations africaines par rapport aux talents qui le composent, a de quoi être plus imprévisible désormais.

Ainsi, à l’aube d’une nouvelle Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire qui sera âprement disputée, on retrouve le Krépin Diatta d’il y a deux ou trois ans. Le Monégasque fait beaucoup mieux que ses standards affichés lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. En effet, face au Cameroun en match amical à Lens lundi dernier, il a marqué les esprits. Tout en puissance, dans une position hybride au poste de piston droit, l'ancien du Club Bruges a livré une copie propre, aussi bien dans les tâches offensives que défensives. Peut-être que Krépin vient de trouver là un poste dans lequel il s'épanouit vraiment.

Mais tout ceci s'inscrit dans la lignée de son bon début de saison. Lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, il avait délivré une passe décisive à son coéquipier en équipe nationale Ismail Jakobs.

Lors de cette victoire sénégalaise sur la plus petite des marges, grâce à un penalty de Sadio Mané, il a été difficile de trouver l’homme du match, tant dans l'ensemble toute l'équipe a relevé son niveau de jeu. Toutefois, force est de constater que celui qui s'est longtemps distingué par sa polyvalence au milieu avec ses hauts et ses bas, a été un élément clé dans cette victoire de prestige des Lions. Par ses projections, sa discipline tactique, ses replis défensifs, sa combativité, sa solidité dans les duels, les arguments ne manquent pas pour que Krépin se soit réconcilié définitivement avec le public lundi dernier.

Jakobs, le pendant qui monte en puissance

Pour Ismail Jakobs, toutefois, c'est un poste beaucoup plus naturel. Comme latéral de métier, le Monégasque n'a pas eu trop de mal à trouver ses marques, bloquant ainsi à plusieurs reprises les attaques de Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar et compagnie. C'est un test réussi pour le Monégasque, dans la mesure où, à la Can, il fera face à des attaquants quasiment de cet acabit qui allient puissance et rudesse sur le défenseur.

À l'instar de Krépin, il est parvenu, par intermittence, à venir créer le surnombre au milieu et ainsi donner plus de fil à retordre à l'adversaire. Toujours aussi irréprochable en défense, il devra peut-être améliorer son implication lors des phases offensives de l'équipe dans les centres et le jeu sans ballon, notamment.

Ainsi, le constat est que Cissé se réinvente, au meilleur moment, a-t-on envie de dire. Car le Sénégal, celui qui a remporté la dernière Can, sera attendu plus que toute autre équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, mais une tactique monotone finira par être comprise et contrée par l'adversaire. C'est ce que semble avoir compris le coach avec cette nouvelle tactique à l'Italienne qui semble être probante. Le Sénégal champion d'Afrique en titre devra donc surprendre, s’il veut conserver son Graal.

Mamadou Diop