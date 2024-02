L’autre livre du conseiller spécial du chef de l’État Mankeur Ndiaye officiellement paru samedi est ‘’De l’influence de la perestroïka sur les relations internationales’’. Sorti dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, l'ancien ministre des Affaires étrangères y montre en quoi ‘’la Perestroïka de Gorbatchev était une révolution’’.

‘’Nous vivons dans un monde un peu difficile. Un monde de plus en plus dangereux, de plus en plus interdépendant et de plus en plus insaisissable’’, a déclaré Mankeur Ndiaye, le samedi dernier, lors de la cérémonie de dédicace de son livre ‘’De l’influence de la perestroïka sur les relations internationales’’. Il a sorti ce livre, en partant du principe qu’il est important de comprendre l’origine de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la guerre russo-ukrainienne qui impacte sur les relations internationales. Cet ouvrage est le mémoire de fin d’études présenté par Mankeur Ndiaye dans le cadre de sa formation à l’École nationale d’administration et de la magistrature (Enam), promotion de 1991. ‘’Quand j'ai choisi ce mémoire, c’était trop risqué, parce que la Perestroïka venait de commencer. Personne ne savait ce que c’était véritablement, à part les discours et les programmes de Gorbatchev’’, a d’emblée souligné celui qui avait séjourné à Moscou quelque temps avant l'événement. Il affirme l’avoir publié tel qu’il l’avait soutenu, il y a 33 ans. ‘’Je n’ai changé aucune virgule’’, dit-il. Mankeur Ndiaye est nourri par la volonté de montrer en quoi ‘’la perestroïka de Gorbatchev était une révolution’’. Il souligne que ‘’si l’Union soviétique était restée Union soviétique, il n’y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine’’.

Pour sa part, El Hadj Kassé estime que ce qui importe le plus dans ce livre, c’est la méthodologie, le fil derrière qui permet de sortir du chaos pour comprendre davantage le monde. ‘’Dans son introduction, il montre tout d'abord qu'un événement surgit sans que nous l'attendions. La perestroïka et la glasnost n'étaient pas forcément prévisibles. Des événements en Russie ont permis ces orientations politiques. L'économie russe était assez vétuste. La puissance militaire russe avait certes une certaine vitalité, mais tendanciellement, elle déclinait face à la puissance occidentale. Il y avait également un malaise politique’’, a indiqué le conseiller à la présidence de la République, invitant à ne pas négliger le Soft Power.

D’après lui, la propagande occidentale était telle que l’Union soviétique était obligée de tenir compte de ce qui se passait dans son environnement, mais également des tendances en son sein (populations).

C’est après avoir situé cela que Mankeur Ndiaye est entré dans la politique de la perestroïka et de la glasnost, d’après El Hadj Kassé. Il souligne que l’impact de ces politiques en Afrique a conduit à une sorte de dégel entre l’Est et l'Ouest (reconfiguration des relations internationales). ‘’L’impact est considérable en Afrique. Parce que ces politiques intérieures de l’URSS accélèrent le processus de démocratisation dans le continent’’.

L'autre élément, selon lui, est que l'émergence de nouvelles dynamiques dans les Républiques socialistes a eu pour conséquence un retrait relatif de l'Occident. La Russie a elle-même commencé à se recentrer par rapport à l'Afrique. Elle était au cœur du soutien international au mouvement de libération nationale.

BABACAR SY SEYE