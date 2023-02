La série ''Le polygame'' est le méga spectacle du programme trimestriel du Grand Théâtre de Dakar. La représentation est prévue, ce samedi.

Le spectacle de la Saga ''Le polygame'' sera joué sur scène, aujourd'hui, au Grand Théâtre de Dakar. Il s'agit d'une pièce qui représente le Sénégal en miniature, selon Seune Diagne, actrice dans la série. ''On retrouve chaque personnage de cette pièce dans les grandes maisons polygames. On y retrouve, par exemple, une Seune, la première femme qui est toujours là à encaisser, à être patiente ; et une Ndèye Ndiaye qui est toujours en train de manipuler son vieux mari…'', explique-t-elle, estimant que ''le théâtre Thiéssois est sur le toit de la culture sénégalaise. Parce que Le Polygame est très suivi ici et dans la diaspora''.

D’ailleurs, concernant le choix de la représentation inédite à Dakar, au-delà de ce qu'offre l'établissement que dirige Ansoumana Sané, elle soutient que la région de Thiès ne peut plus contenir ce groupe ''qui appartient à tout le monde''. Et de l'avis du directeur artistique du Grand Théâtre, ''Le polygame'' est en train de bouleverser l'environnement culturel sénégalais. ''Dans chaque maison, il y a des fanatiques de cette série qui est en train d'effectuer un travail extraordinaire dans le changement de comportement de nos populations'', déclare Samba Diaité, non sans inviter le public à venir voir les artistes, en chair et en os, se produire sur la scène. Ce qui va les changer de l'écran.

En effet, ''Le polygame'' est le Méga spectacle qui sera à l’affiche au Grand Théâtre, durant la première période trimestrielle de cette année. En effet, le monument imposant qui accueille jusqu’à 1 800 spectateurs a lancé un nouveau concept, une nouvelle dynamique pour faire rayonner les activités culturelles dans cet établissement. L'idée est de faire en sorte que ses activités puissent être accessibles aux populations (adultes et enfants, etc.) et à la diaspora sénégalaise.

C'est dans ce cadre qu'une séance de défilé de mode s'y est tenue, le vendredi 24 février dernier. Le 03 mars prochain, le Grand Théâtre compte redonner à la scène théâtrale une autre couleur, avec une œuvre de BRR productions. De plus, la Journée internationale de la femme sera célèbre, le 08 mars, à travers la danse avec un ballet classique qui réside au niveau du théâtre.

Une grande conférence qui vise à valoriser la musique religieuse se tiendra dans ce lieu mythique, le 29 mars, clôturant la programmation trimestrielle.

BABACAR SY SEYE