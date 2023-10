Au bout d’une semaine de compétition, c’est le Tchèque Daniel Bien et l’Ukrainienne Aliesia Reva qui se sont imposés en finales garçons et filles de la première semaine (J30) de la 7e édition du Sénégal World Tennis Tour, samedi.

La 7e édition du Sénégal World Tennis Tour a bouclé sa première semaine, samedi dernier. Daniel Bien, chez les garçons, et Aliesia Reva, chez les filles, ont triomphé sur les courts de l’Olympic Club de Dakar. Opposé au Français Aaron Gabet, le jeune Tchèque s’est imposé en deux sets. Ce match a mis aux prises deux joueurs qui se connaissent bien, pour avoir fait équipe et remporté la finale du double, vendredi dernier. Comme on pouvait s’y attendre, le début de la partie a été âprement disputé. Malgré le soleil accablant, les deux joueurs ne se sont pas ménagés, avec de chauds échanges de balles. C’est Daniel Bien qui a finalement pris l’avantage par 6 à 3. Dans le second acte, le Français a essayé de revenir au score, mais c’était sans compter avec la ténacité de son adversaire. Plus juste dans ses frappes, le Tchèque a eu la maitrise du jeu. Ce qui lui a permis de faire la différence et acter sa victoire en remportant la 2de manche (6-2).

Un peu plus tôt dans la matinée, la finale féminine a opposé la Russe Marya Kornilova à l’Ukrainienne Aliesia Reva, la tombeuse de Carla Grignac en demi-finales. Le duel russo-ukrainien a été rude. Mais Reva a été plus décisive dans son jeu. Ainsi, elle s’est logiquement imposée en deux sets (6-3, 6-1).

Résultats mitigés chez les Sénégalais

Au départ, 10 Sénégalais étaient en lice de la 7e édition du Sénégal World Tennis Tour. Il s’agit de cinq garçons (Riad Hoballah, Iyad Younes, Moustapha Diop, Malek Mbaye et Pape Momar Guèye) et cinq filles (Carla Grignac, Léa Crosseti, Christel Fakhry, Melina Fawaz et Mariétou André). Ces représentants du Sénégal ont connu des fortunes diverses.

Chez les garçons, les quatre ont été éliminés dès le premier tour. Ce sont de jeunes joueurs en ‘’apprentissage’’, a déclaré Abou Berthé, membre du comité d’organisation du tournoi. ‘’Ils ont entre 13 et 14 ans, et sont à leur deuxième participation. Ils ont la volonté, ils reviennent pour s'entraîner. Ce qui nous fait plaisir. On espère d'ici quelques années avoir de meilleurs résultats. Les meilleurs Sénégalais n'ont pu venir parce qu'ils sont engagés dans d'autres compétitions à l'étranger’’, a-t-il expliqué. La satisfaction chez les garçons a été la qualification de Moustapha Diop au second tour. ‘’Nous avons eu une satisfaction de la part de Moustapha Diop qui a réussi à passer le premier tour en battant un joueur mieux classé que lui. Mais il a malheureusement perdu au second tour’’.

Chez les filles, l’aventure a bien commencé, notamment avec Carla Grignac qui s’est hissée dans le dernier carré. Malheureusement, la n°1 Sénégalaise a été stoppée net en demi-finale par l’Ukrainienne, Aliecia Reva, qui a remporté la finale. Ce qui est une déception pour le Sénégal, car la native de Dakar avait le statut de favorite en tant double tenante du titre et tête de série n°1. La Franco-Sénégalaise s’est consolée en remportant la finale du double féminin avec sa coéquipière Agata Budnik contre son bourreau ukrainien et sa sœur Ilze Reva. ‘’Nous espérons qu'elle se rattrapera lors de la deuxième semaine du tournoi qui est la plus importante parce qu'elle donne plus de points’’, a déclaré M. Berthé.

Ce dernier a aussi tiré un bilan positif de la première semaine du tournoi. ‘’Concernant le classement, le niveau est plus élevé que les années précédentes avec des styles de jeu différents. Pour ce qui est de l'organisation technique, tout s'est bien passé. Les matchs se sont bien déroulés, il n'y a pas eu de contestation au niveau des joueurs. Au niveau administratif et dans les coulisses, nous avons pu gérer pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions.’’ Il espère que la deuxième semaine, qui a démarré ce dimanche par les préliminaires, va connaitre un franc succès. ‘’Il y a de nouveaux joueurs qui commencent à arriver pour la semaine prochaine. Nous espérons avoir des matchs de qualité’’.

LOUIS GEORGES DIATTA