Affaire Dr Cheikh Dieng

Hier, dans un communiqué, le Bureau politique de Fraternité et Éthique pour le Progrès et la Prospérité (Fepp Tawfekh) s’est offusqué de ne pas avoir été convié à l’audience du mercredi 12 mars dernier, qui s’est tenue au tribunal de Dakar, et dont l’objet était relatif à une plainte de la société Vicas contre l’ancien Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Dr Cheikh Dieng.

Le BP de Fepp Tawfekh s’étonne et déplore que cette audience ait eu lieu sans que le principal intéressé, en l’occurrence Dr Cheikh Dieng, n’ait été informé d’une quelconque plainte, ni entendu, ni convoqué à l’audience, l’empêchant ainsi de se défendre face aux manipulations évidentes visant à le nuire. Par ailleurs, le BP souligne que la présence de Dr Cheikh Dieng à cette audience aurait permis d’exposer à l’opinion les preuves documentées des pratiques opaques dans l’attribution de marchés de gré à gré à des lobbies de l’assainissement, ainsi que leurs pratiques prédatrices, qui expliquent en grande partie la persistance des inondations au Sénégal, malgré les ressources publiques colossales investies dans leur prévention.

La société Vicas a été représentée par son avocat, Me El Hadji Diéye, et réclame la somme de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts avec contrainte par corps pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, rapporte le BP dans son communiqué.

Par conséquent, le BP de Fepp Tawfekh a exigé du gouvernement un audit immédiat des 680 milliards de francs dépensés par l’État du Sénégal dans le cadre du Plan décennal de lutte contre les inondations, et se demande comment expliquer que, malgré ces ressources considérables, les inondations demeurent récurrentes à Dakar, Touba, Saint-Louis, Kaffrine, dans la banlieue dakaroise et bien d’autres localités.

Dès lors, il poursuit : « Les 680 milliards de francs CFA dépensés par l’État n’auraient-ils pas surtout servi à enrichir honteusement ces lobbies de l’assainissement ? » Le BP a déclaré que « le combat pour extirper le virus des lobbies qui gangrène la saine activité économique demeure plus que jamais d’actualité. » C’est donc la raison pour laquelle le BP de Fepp Tawfekh a estimé que « la reddition des comptes ne doit pas se limiter aux seuls hommes politiques, mais doit également s’étendre aux entreprises prédatrices des ressources publiques, complices de détournements des fonds destinés à l’intérêt général. » Néanmoins, il a réaffirmé son soutien total à son Président, Dr Cheikh Dieng, et a maintenu qu’il l’accompagnera dans cette épreuve. D’après lui, « il sortira vainqueur, car la vérité est de son côté. »