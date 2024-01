Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a admis qu’il y avait une pression ressentie par les Lions de la Teranga avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, selon le site officiel de la Caf visité ce dimanche 14 janvier, veille de l’entrée des Lions dans la compétition.

L’entraîneur des champions d’Afrique a confirmé que la pression à laquelle il est exposé avec ses joueurs, est une pression positive, qui servira d’incitation à remporter d’autres victoires dans le tournoi continental, et à briller sur le sol ivoirien, dans l’espoir de réitérer l’expérience de la dernière édition au Cameroun. Aliou Cissé s’est exprimé lors de sa conférence de presse dimanche 14 janvier avant le premier match du Groupe C contre la Gambie au stade Charles Konan Banny lundi. Il a dévoilé ses ambitions avec l’équipe nationale sénégalaise lors de la phase finale de la CAN 2023.

« La pression qui existe est une pression positive qui nous motive à gagner, mais j’ai beaucoup d’expérience car je vais vivre ma quatrième expérience avec le Sénégal en tant que sélectionneur lors de la Coupe d’Afrique des Nations ».

L’entraîneur sénégalais a poursuivi : « Il y a beaucoup de candidats au titre continental, et le Sénégal n’est pas le seul favori pour remporter le titre. » Le coup d’envoi du match Sénégal-Gambie sera donné le lundi 15 janvier, à partir de 14h00 GMT au stade Charles Konan Banny.

L’ancien capitaine sénégalais a déclaré que lui et ses Lions avaient tourné la page sur la conquête du premier titre continental, révélant qu’ils avaient maintenant un autre défi à relever : « Nous avons maintenant un nouveau défi, hier est passé et il y a eu la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et aujourd’hui il y a la Coupe d’Afrique des Nations 2023 ».

Aliou Cissé a évoqué la nécessité de bien démarrer la compétition, en espérant aller loin, et réitérer l’expérience de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. Il a également évoqué le premier match de son pays dans la compétition, face à la Gambie.

« Le plus important est de bien démarrer la compétition, je suis très concentré sur le premier match contre la Gambie, afin d’obtenir un résultat positif lors du premier match ». « La Gambie est une équipe forte et soudée, avec des joueurs forts ».