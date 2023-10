Le sélectionneur national a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs, dont le latéral droit Mamadou Sané, pour le match amical contre le Cameroun, le 16 octobre prochain à Lens.

En vue de la rencontre amicale Sénégal-Cameroun du 16 octobre prochain, le sélectionneur national a publié une liste de 26 joueurs, ce vendredi. Aliou Cissé a pratiquement reconduit les mêmes pour faire face aux hommes de Rigobert Song, au stade Bolaert-Delelis de Lens.

On peut noter cependant la convocation de Mamadou Sané. L’ancien latéral droit du Guédiawaye FC va effectuer son premier séjour dans la Tanière de l’équipe A, après avoir joué la dernière journée des éliminatoires de la Can-2023 contre le Rwanda avec les A’. L’actuel joueur de l’Aris Limassol va monter d’un cran, à la faveur de ses prestations avec l’équipe locale championne d’Afrique au Chan-2023. Il a rejoint le championnat chypriote cet été en provenance du GFC.

‘’On a préféré privilégier la compétitivité d’un jeune garçon qui a fait toutes nos équipes, Mamadou Sané. Il joue l’Europa Ligue et est titulaire dans son équipe. On va voir ce que ça vaut. On ne dit pas que forcément il va commencer le match, mais le voir pendant une semaine, dix jours, cela peut aussi être intéressant’’, a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse.

Nampalys Mendy, Ballo-Touré et Noah Fadiga de retour

Trois joueurs absents lors de la défaite contre l’Algérie ont fait leur retour. Il s’agit de Nampalys Mendy, Fodé Ballo-Touré et Noah Fadiga. Les deux premiers ont retrouvé du temps de jeu dans leur nouveau club. L’ancien milieu de terrain de Leicester s’est refait une nouvelle santé en regagnant Lens cet été. Il a même participé à la victoire des Sang et Or en Ligue des champions face à Arsenal en étant titulaire dans l’entrejeu. Alors que Ballo-Touré a retrouvé des couleurs avec Fulham en Premier League.

Quant à Fadiga, il a été éloigné de la Tanière en raison de problèmes cardiaques. Ce qui lui a même valu la résiliation de son contrat par Brest. Depuis quelque temps, le latéral gauche a retrouvé la compétition avec son nouveau club Genk, dans le championnat belge. Selon Aliou Cissé, s’il est là, c’est parce qu’il est ‘’sélectionnable’’. ‘’Depuis quelque temps, il joue et enchaine les matchs, même si ce n’est pas tout le temps. Il est compétitif’’, s’est réjoui le coach. Toutefois, l’entraineur a fait savoir que le joueur sera suivi par le staff médical de la sélection nationale pour ‘’pour confirmer l’autorisation donner en Belgique’’.

Ballo-Touré et Ndour ont remplacé respectivement Abdallah Ndour à gauche et à droite Youssouf Sabaly et Formose Mendy blessés.

Cissé veut apprivoiser les Lions indomptables

Aliou Cissé va retrouver une vieille connaissance, le 16 octobre. Et il n’en a pas gardé de bons souvenirs. Dans son vécu en équipe nationale, le coach a rencontré le Cameroun en tant que joueur, lors de la finale de la Can-2002 perdue aux tirs au but au Mali et en tant que sélectionneur national, en quarts de finale de la Can-2017, perdue également à la séance des tirs au but au Gabon.

Même s’il dit ne pas nourrir un sentiment revanchard, Cissé veut quand même mater les Lions indomptables. ‘’Ces matchs amicaux doivent nous permettre de nous parfaire. Il ne faut pas avoir peur de les jouer. On ne prépare pas les défaites, on prépare ces matchs pour pouvoir les gagner. On a espoir qu’on le gagnera. On n’est pas dans l’idée de si on perd le match…’’.

Néanmoins, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rappelé le calibre de l’adversaire. ‘’On joue contre une grande équipe, un grand d’Afrique possédant de grosses individualités. Ce sera un match très important. Comme on a l’habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très bonnes choses, on a l’intention de faire autant’’, a indiqué Aliou Cissé.

Pour lui, ce match vient à son heure, surtout au lendemain d’une défaite contre l’Algérie. Ce qui est important, a-t-il dit, c’est de voir une bonne réaction de ses joueurs après le revers face aux Fennecs. ‘’Contre l’Algérie, il y a des choses intéressantes qui ont été faites et certaines sur lesquelles on doit progresser. À travers ce match contre le Cameroun, ce que j’attends, c’est qu’on puisse réagir et recommencer à gagner’’.

Retrouver une solidité défensive

En évoquant la défaite contre les Fennecs, le coach a retenu des aspects positifs, mais également des faiblesses, dont le jeu défensif. Le technicien a regretté que son équipe ait perdu sur un but qu’elle aurait pu éviter.

Selon lui, il faudrait retrouver cette solidité défensive qui a été l’une des forces des Lions à la Can-2023 au Cameroun. ‘’Notre force, à un moment donné, a été quand on n’est pas en possession de la balle. On était très fort, très costaud. On était capable d’être agressif, d’être hermétique. Il faut tout simplement qu’on y revienne’’, a affirmé Cissé, qui s’est engagé à ‘’sensibiliser’’ ses joueurs sur ce fait. ‘’Dans le football, s’il n’y a pas d’erreurs individuelles, il n’y a pas de buts. C’est à nous de faire en sorte de gommer ces erreurs et qu’on arrive à bien défendre, surtout collectivement. C’est des attitudes, des comportements qu’il faut changer. On va y travailler’’.

La pépite Assane Diao

D’origine sénégalaise, Assane Diao est la révélation de ce début de saison en Liga espagnole. L’attaquant du Bétis Séville enchaine les buts dont l’ouverture du score lors de la victoire du club andalou en Europa Ligue face au Sparta Prague (2-1), ce jeudi. Interpelé à son sujet, le sélectionneur national n’a pas été insensible à ses qualités. Seulement, il a évoqué sa double nationalité. ‘’C’est un Sénégalais et Espagnol. Est-ce qu’il n’est pas plus espagnol que sénégalais ? Vous pensez que les Espagnols vont former un joueur pour nous le laisser ? Non !’’. Il a également souligné sa jeunesse et a demandé de lui ‘’laisser du temps’’.

Aliou Cissé a aussi abordé la situation des jeunes Sénégalais qui sont de plus en plus présents en sélection A. Selon lui, il faudra prendre le temps de les incorporer ‘‘progressivement’’. ‘’Loin de moi l’idée de faire une révolution à quatre mois de la compétition. Les joueurs qui sont là sont expérimentés. Je ne suis pas insatisfait de ces garçons-là. Ils font leur job et ils le font correctement’’.

Liste des 26 Lions : Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Mamadou Sané, Noah Fadiga, Ismaila Jacobs, Fodé Ballo-Touré Milieux : Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta, Pape Matar Sarr, Cheikhou Kouyaté, Pathé Ciss, Dion Lopy, Lamine Camara Attaquants : Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia.

LOUIS GEORGES DIATTA