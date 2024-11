Le Comité national de gestion des courses hippiques (CNG/CH) a présenté ses rapports d’activités et financiers qui ont été approuvés par les acteurs de la filière, ce mercredi. Le président Mouhamadou Lamine Diop et son équipe s’engagent à faire mieux la saison à venir.

Le nouveau bureau du Comité national de gestion des courses hippiques (CNG/CH) a tenu son assemblée générale ordinaire d’information, hier mercredi. Mouhamadou Lamine Diop et son équipe ont rendu compte des activités organisées et de la tenue des comptes des sept derniers mois de leur mandat. Malgré un début difficile, du fait d’une situation financière déficitaire (un crédit de 3,8 millions F CFA pour 28,3 millions de dettes) lors de leur installation en février 2024, les nouveaux dirigeants des courses hippiques ont quand même pu dérouler leur programme, à ‘’rythme soutenu’’. Ainsi, au bout de 7 mois, 26 journées ont été organisées aux hippodromes de Thiès et Louga.

Au total, 228 chevaux, dont 64 étalons, appartenant à 114 propriétaires, ont participé à 138 courses. Le nombre de propriétaires a connu une hausse. Il était à 100 en 2023. Le CNG s’est ouvert à l’international, puisque 3 jokers ont participé au Grand Prix d'Afrique, qui s’est déroulé le 2 novembre dernier à Marrakech (Maroc). L’un d'entre eux a occupé la deuxième place. Toujours dans ce cadre, une forte délégation sénégalaise a pris part à la 103e édition de l'Arc de Triomphe, en France. Néanmoins, a regretté Ousmane Ndiaye, qui s’est chargé de la lecture du bilan d’activités, ‘’les contraintes du calendrier n'ont pas permis d'organiser des courses à Tivaouane et Dahra. Mais il y a eu des courses-terroirs Mbappat (20 journées). L'enjeu est de réhabiliter les infrastructures de fortune à Mpal, Gandiol, Rao, Walo, Matam. Pour la saison 2025, ces courses seront accompagnées par des subventions substantielles du CNG’’.

À l’issue de la saison écoulée, le Comité national de gestion a réalisé 296,7 millions F CFA de gains qui ont été redistribués acteurs de la filière. Cela constitue une hausse de 26 % par rapport à 2023 où 165 millions de gains ont été enregistrés. Grâce à une innovation comme l'automatisation du ticketing, ‘’il y a eu des recettes records de 5 millions à l'occasion du Grand Prix du chef de l'État’’.

Les rapports d’activités et financiers ont été approuvés par l’ensemble des acteurs de la filière. Venu représenter le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Abdoulaye Bamba Mbaye a salué les réalisations de la nouvelle équipe du CNG. ‘’Je voudrais affirmer notre satisfaction, féliciter le CNG pour les efforts déployés et formuler notre engagement. L'examen des rapports d'activités et financiers nous a permis d'avoir une juste appréciation des activités menées depuis l'installation du nouveau bureau.

Madame la ministre est prête à vous accompagner dans ce sens pour la réussite de votre mission’’, a déclaré le directeur adjoint du directeur des Activités physiques et sportives (DAPS) au département des Sports. C’est dans ce même sens que le directeur du développement des équidés (ministère de l'Élevage), Alphonse Sène, a relevé ‘’la volonté (du CNG) de jeter les bases d'une industrie du cheval’’. Pour sa part, le représentant du DG de la Lonase, M. Diagne s’est réjoui du souci de transparence des dirigeants des courses hippiques.

Mouhamadou Lamine Diop compte sur ‘’l’engagement et la passion’’ pour assurer le développement du secteur équestre. Pour la saison à venir, le CNG course hippique veut davantage se mettre à l’organisation de ‘’courses internationales avec la participation de la Mauritanie et l'Alliance des États du Sahel’’. Il s’est aussi fixé comme objectif ‘’la finalisation des cadres et des acteurs socioprofessionnels grâce au programme bilatéral avec le Maroc, l'acquisition de garages réglementaires, l'aménagement d'un salon VIP qui sera opérationnel en début de saison’’. Le comité a aussi invité ses partenaires stratégiques comme la Lonase à faire plus.

LOUIS GEORGES DIATTA