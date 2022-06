Mamadou Oury Barry et Ismaïla Diallo, qui avaient perpétré un vol dans les locaux de l’Institut Pasteur de Dakar, ont comparu hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. En plus d’avoir écopé d’une peine ferme de deux ans, ils sont condamnés à payer la rondelette somme de 10 000 000 F CFA à l’IPD.

Suite aux cambriolages dont il était victime les 10 et 17 mai derniers, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) avait saisi de deux plaintes le commissariat de Plateau. C’est ainsi que les agents enquêteurs se sont transportés sur les lieux pour les constats d’usage à l’issue desquels ils ont découvert que les malfrats passaient par l’hôtel qui était contigu à l’IPD.

C’est ainsi que les éléments interpellateurs ont décidé de perquisitionner l’hôtel qui était en construction. Ils ont alors constaté que les voleurs ont cisaillé la grille avant d'accéder aux lieux où ils ont pu voler des ordinateurs portables, des téléphones portables, une sacoche de couleur marron, ainsi que d'autres biens. Ce qui a provoqué l’arrestation de Mamadou Oury Barry et d’Ismaïla Diallo.

Pis, l'un d'eux avait par-devers lui la sacoche qui faisait partie des biens qui ont été subtilisés. Mieux, ils ont été trahis par les caméras de surveillance qui montraient clairement Ismaïla Diallo s’introduire dans les lieux avant de soustraire ces biens.

Entendus à l'enquête de police, ces prévenus avaient, au début, nié les faits qui leur sont reprochés. Mais il a fallu qu'ils soient confrontés aux images des caméras de surveillance pour qu'ils passent à table et expliquent dans les détails leur modus operandi. Ensemble, ils ont révélé que le jour des faits, vers 15 h, ils étaient à la plage où ils avaient réussi à identifier le bureau de l'Institut Pasteur. Après ce repérage, précisent-ils, ils ont convenu d'attendre la tombée de la nuit pour s'exécuter en cambriolant l'institut. En somme, Mamadou Oury Barry et Ismaïla Diallo ont attesté avoir commis à deux reprises un vol à l'IPD. Ce, avant de confirmer un butin de 300 000 F CFA réunis après-vente des objets volés. Toutefois, ils sont allés même jusqu'à révéler aux policiers leur receleur attitré, en l'occurrence Abdou Thiaw. Ce dernier est un commerçant établi au marché Colobane.

Cependant, quand les flics ont procédé à l’exploitation du portable d’Ismaïla Diallo, ils ont découvert une discussion dans laquelle il lui disait qu'il viendrait lui vendre un ordinateur portable.

Attrait, hier, à la barre des flagrants délits de Dakar, Mamadou Oury Barry et Ismaïla Diallo sont revenus sur leurs déclarations pour nier en bloc les faits qui leur valent leur comparution. Quant aux aveux faits devant les éléments enquêteurs, les prévenus soutiennent avoir reconnu les faits juste pour échapper aux violences qu’ils leur faisaient subir.

Des allégations que peine à entendre le conseil qui assurait les intérêts de l’Institut Pasteur de Dakar, Me Mamadou Ciss. L'avocat, qui a invoqué des faits ‘’criminels’’, de s'indigner : ‘’J'ai estimé ne pas poser de questions, parce qu'ils sont de mauvaise foi. Les faits sont extrêmement graves et doivent revêtir un caractère criminel. Ils auraient dû comparaître pour association de malfaiteurs. Parce qu'ils vous disent avoir planifié le vol à 15 h avant d'attendre la nuit pour agir.’’ Non sans énumérer le préjudice subi par la partie civile. ‘’Il s'agit d'ordinateurs de dernière génération, de portables et de matériel bureautique qui ont été subtilisés’’, fait savoir la robe noire qui a réclamé une réparation de 100 000 000 F CFA.

La représentante du procureur a requis une peine d'emprisonnement ferme de deux ans contre chacun d’eux.

En fin de compte, le tribunal, ayant suivi la parquetière dans ses réquisitions, a condamné Mamadou Oury Barry et Ismaïla Diallo à deux ans ferme de prison. En sus, ils sont contraints de payer la somme de 10 000 000 F CFA à l'Institut Pasteur de Dakar pour ses dommages et intérêts.

MAGUETTE NDAO