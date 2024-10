Égypte vs Sénégal et Mauritanie vs Maroc sont les affiches des demi-finales qui vont se jouer ce jeudi 24 octobre. Trois habitués et un novice pour se disputer les deux tickets pour le Mondial 2025.

La phase de poules de la 6e édition de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer organisée par la Caf est terminée. Les quatre demi-finalistes sont connus. Une nouvelle compétition démarre. Le Sénégal, quadruple champion d’Afrique en titre, l’Égypte, pays hôte et finaliste de l’édition précédente, le Maroc, médaillé de bronze, et la Mauritanie, pour sa première participation, vont tenter de triompher sur les plages d’Hurghada dans l’après-midi du samedi 26 octobre 2024.

À noter que les finalistes se qualifient pour le Mondial-2025 aux Seychelles. Une double motivation pour les quatre pays encore en lice.

Une Égypte revancharde

La hiérarchie est respectée, du moins pour la première affiche des demi-finales. L’Égypte, finaliste en 2022, est la seule nation à avoir réalisé un sans-faute lors de la phase de groupes. Hôte de la Coupe d’Afrique de Beach Soccer pour la deuxième fois après 2018, les Pharaons comptent faire mieux que lors de cette année où ils ont été éliminés en demi-finales (médaillés de bronze).

Forts d’un collectif huilé et expérimenté, et surtout porté par leur public, les Égyptiens ont survolé leur groupe avec trois victoires de rang. D’abord, ils ont dominé les Ghanéens sur le score de 6 buts à 3. Le lendemain, ils ont réussi à décrocher leur qualification en venant à bout des Tanzaniens (9-3). Lors de la 3e journée, les Pharaons sont sortis vainqueurs d’un match étriqué contre le Maroc (3-2) et ont confirmé leur première place. Ce qui les a mis sur le chemin du champion en titre le Sénégal.

Les recordmans de sacres continentaux ont terminé 2e de la poule B. Une surprise pour les amateurs de Beach Soccer, tant ils ont dominé la discipline en Afrique. Pour la première fois depuis la finale de la Can-2015, les Lions ont perdu un match dans ce tournoi. Face à la Mauritanie lors de la 1re journée, les Sénégalais se sont lourdement inclinés sur le score de 5 buts à 2. Une prestation indigne d’un champion en titre.

Mais les hommes de Ngalla Sylla se sont réveillés lors des 2e (contre le Malawi) et 3e journées (face au Mozambique). Le Sénégal est passé en demi-finales avec autant de points que le leader mauritanien (6 pts).

Le nouveau derby du sport africain

Le duel entre les deux équipes aura un goût de revanche. Devenue un derby africain ces deux dernières années, l’affiche Égypte-Sénégal fait partie des plus disputées, tous sports confondus, en phases à élimination (football, basket, Beach Soccer, etc.). La dernière confrontation en Beach Soccer remonte à la finale de la Can-2022 perdue par les Pharaons aux tirs au but (2-2 ; 5-6 TAB). Avec la deuxième meilleure attaque de la compétition (18 buts), les Pharaons constituent un danger pour une défense sénégalaise perméable, avec 9 buts encaissés, dont 5 contre la Mauritanie et 3 contre le Mozambique. L’Égypte compte aussi sur l’apport considérable de son public pour venir à bout des Sénégalais et rêver de ce premier sacre continental.

Triompher en Afrique, le Sénégal sait le faire. Quadruples champions d’Afrique en titre, les Lions connaissent le chemin vers la gloire. Les compétitions se suivent et se ressemblent depuis huit ans. Cette année est certainement la plus difficile pour les partenaires d’Alseyni Ndiaye. La première nation africaine a attendu la dernière journée pour valider son ticket pour les demi-finales.

Mais la montée en puissance des Sénégalais donne encore plus de crédit à cette affiche.

Meilleur buteur de la sélection sénégalaise dans la compétition avec 6 buts, Seydina Gadiaga est l’une des révélations de la compétition. Le défenseur, habile sur balles arrêtées, apporte de la variété dans le jeu des Lions. Ngalla Sylla peut compter sur l’expérience des grands rendez-vous de ses joueurs comme Ninou Diatta, Raoul Mendy et Alseyni Ndiaye, plusieurs fois champions d’Afrique.

La surprise mauritanienne à l’assaut du Maroc

Ils courent derrière leur premier titre continental ou tout simplement derrière leur première finale de Can. Troisième lors des deux dernières éditions, le Maroc n’a pas cessé d’évoluer, remportant la Coupe Cosafa et les Jeux africains 2023. Durant cette phase de poules, les Lions de l’Atlas ont décroché leur qualification après deux journées, en s’imposant face au Ghana (4-3) et devant la Tanzanie (5-2). Même s’ils ont conclu les matches de poule par une défaite contre l’Égypte (3-2), les Lions de l’Atlas restent favoris pour la victoire finale grâce à leur constante évolution.

Pour leur première participation, les Mauritaniens n’ont pas attendu longtemps pour créer la première sensation du tournoi. Terrasser le champion en titre d’entrée, il n’en fallait pas plus pour être considéré comme un outsider. Battus aux tirs au but par le Mozambique, ils ont écrasé le Malawi sur le score de 11 à 6 pour valider leur ticket et la place de leader du groupe A. Amenés par l’ancien international Moussa Baghayoko, les Mourabitounes vont se baser sur un collectif solide et un jeu tourné vers l’offensif. Meilleure attaque de la phase de poules (19 buts), la Mauritanie n’est pas là par hasard.

