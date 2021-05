L’équipe du Sénégal de beach soccer a défendu avec succès son titre de champion d’Afrique. Les Lions ont battu le Mozambique sur le score de 4 buts à 1, en finale de la Can jouée à Saly, ce samedi, et remportent leur 3e trophée d’affilée, le 6e au total.

Le Sénégal poursuit son règne sur le trône du beach soccer africain. Les Lions ont réussi à conserver leur titre de champion d’Afrique pour la troisième fois d’affilée. Ils ont battu en finale, ce samedi à Saly, l’équipe du Mozambique sur le score de quatre buts à un. Le Sénégal conforte davantage son statut de nation la plus titrée du continent au football de plage, avec six trophées.

Face à des Mozambicains très motivés par leur parcours remarquable (quatre victoires en autant de sorties et une attaque de feu (22 buts avant la finale), les Sénégalais n’avaient pas le droit de rater leur entrée en jeu pour gagner le combat psychologique. Les hommes de Ngalla Sylla ont réussi à trouver le chemin des filets en premier, contrairement à leurs deux dernières rencontres contre le Maroc et la Tanzanie. C’est Raoul Mendy qui a montré la voie à ses coéquipiers, en ouvrant le score juste après le coup d’envoi de la partie. L’attaquant sénégalais a victorieusement repris la balle, suite à un tir de Sylla repoussé par le portier mozambicain. Ensuite, les Lions se son créés les meilleures occasions, mais ne sont pas parvenus à les concrétiser. La frappe de Babacar Fall a heurté le poteau, puis Mamour Diagne, bien servi par Ninou, a manqué le cadre.

Ce faisant, les protégés du coach Sylla ont reçu une douche froide, à l’entame du 2 tiers-temps. Les Mambas ont remis les pendules à l’heure (1-1) par Dez. Heureusement, Alseyni Ndiaye et ses coéquipiers se sont ressaisis très vite. Ninou Diatta a redonné l’avantage au Sénégal sur coup-franc. Les Sénégalais ont abordé le reste du 2e tiers-temps avec plus de réussite. Pape Boye (3-1) a aggravé le score, avec une frappe dont le rebond a trompé le portier mozambicain, Anivaldo Mavie. C’est ensuite Raoul Mendy, pour son doublé, qui a scellé le sort du match, en inscrivant le but du quatre à un.

Alseyni Ndiaye meilleur gardien pour la 6e fois

Les Mozambicains ont tenté de rattraper leur retard dans le dernier acte de la partie. Durant les 12 dernières minutes, Dez et ses coéquipiers vont courir derrière le score en vain. Les hommes de Ngalla Sylla ont tout barricadé. Le portier sénégalais a aussi sorti le grand jeu pour garder sa cage inviolée. Grâce à ses belles parades et ses sorties magistrales, Alseyni Ndiaye (5 buts encaissés en 4 matches), impérial, a été élu meilleur gardien du tournoi. C’est la sixième fois que l’ancien pensionnaire de l’US Ouakam obtient cette distinction en phase finale de Can de beach soccer.

Le joueur Mozambicain, Nelson Manuel, auteur de dix buts, a terminé à la tête du classement des buteurs. Il est également désigné meilleur joueur de la compétition.

Le Maroc a complété le podium en occupant la 3e place, grâce à sa victoire (5-3) face à l’Ouganda, ce samedi, en match de classement. Le Sénégal et le Mozambique représenteront l’Afrique à la Coupe du monde, Russie 2021.

Résultats Finale Sénégal - Mozambique 4-1 Match de classement Maroc - Ouganda 5-3

LOUIS GEORGES DIATTA