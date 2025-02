Le président de l’ONG Horizons sans Frontières alerte sur le nombre croissant de chavirements de pirogues de migrants en partance vers l'Europe, soupçonnant l’Union européenne et la Tunisie. Boubacar Sèye demande une enquête et rejette l’émigration circulaire, considérant l’émigration vers le Canada comme une alternative.

En marge de la cérémonie de présentation du cabinet Mat Service d'immigration et de citoyenneté canadienne, le président d’Horizons sans Frontières a dénoncé les dangers auxquels font face les candidats à l’émigration irrégulière. Le professeur Boubacar Sèye note qu’au niveau des zones tunisiennes, le nombre de naufrages a considérablement augmenté, depuis que l’Europe et la Tunisie ont signé un contrat pour lutter contre l’immigration clandestine. ‘’On leur (les Tunisiens) donne de l’argent pour qu'ils fassent couler les pirogues’’, dénonce le consultant et chercheur en migration internationale, soulignant qu’en Italie, le secours en mer est criminalisé.

Il estime que si les pays africains ne prennent pas garde, dans quelques années, il pourrait y avoir des personnes tirant sur les migrants. ‘’L'Europe ferme ses frontières, externalise et militarise la Méditerranée. Un cadre de l’armée néerlandaise prévoit plus de 10 000 garde-côtes. Il a commandé, auprès d'une entreprise autrichienne 3,76 millions d'euros’’, alerte Boubacar Sèye qui souligne qu’il y a eu plus de 10 000 morts cette année. Entre 1988 et 2009, il y a eu plus de 15 000 morts en Méditerranée, soit 1 400 morts en moyenne chaque année. ‘’Les disparitions sont nombreuses. Je reçois en moyenne deux personnes par jour cherchant des membres de leur famille’’, fait-il remarquer.

Concernant la migration circulaire, Boubacar Sèye soutient qu’elle ne saurait être une solution face à ce fléau qui endeuille le continent africain. ‘’Ce sont des subterfuges de l'Europe. J'invite les États africains à ne pas tomber dans le piège des dirigeants européens qui, pour la plupart, surfent sur l'immigration’’, a appelé M. Sèye, soulignant que l’Europe a un problème d’idéologie.

Il souligne que l'Europe n’ouvre ses portes que lorsque cela l'arrange. Selon lui, la question est civilisationnelle pour les Européens, voire existentielle. ‘’On ferme les portes, les frontières ; il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Maintenant, quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes, on parle d'immigration circulaire. Moi, je refuse ce concept. Je crois qu'il faut recadrer le débat dans ce contexte mondial de mobilité croissante des populations’’, a déclaré Boubacar Sèye.

À ses yeux, les Européens seront les grands perdants, si les Africains comprennent l’enjeu. En 2000, dit-il, les Nations Unies avaient publié un rapport indiquant aux pays européens que s’ils veulent maintenir leur ratio actif-inactif en 2050, il leur faudra accueillir plus de 161 millions de migrants.

Selon Boubacar Sèye, l'installation de Mat Service d'immigration au Sénégal est présentée comme une alternative face à l’émigration irrégulière. ‘’Mat, qui vient d'ouvrir son bureau africain, ce n'est pas un hasard. Le Sénégal est une porte d'influence… Je crois que cela devrait pousser le Sénégal à assumer son leadership en matière de migration, convoquer urgemment une conférence africaine sur les migrations internationales permettant une harmonisation, une convergence fiscale ainsi qu'une architecture de paix et de sécurité entre les pays africains. Ne serait-ce que pour en discuter’’, a soutenu Boubacar Sèye, qui prône une émigration régulière et sans risque vers le Canada.

Émigration vers le Canada, une alternative

En effet, Mat Immigration est un cabinet spécialisé dans les services et les conseils en immigration et citoyenneté canadienne. ‘’Nous sommes reconnus par le gouvernement canadien et autorisés à assister, conseiller et représenter des tiers auprès de Citoyenneté et immigration Canada (IRCC), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (Mifi) et du tribunal de l'immigration (CSIR), dans leurs projets et démarches en direction du Canada’’, expliquent les membres du cabinet.

Martin Ngaffi, citoyen canadien d’origine camerounaise présent au Sénégal, est le directeur du cabinet de Mat Service d’immigration. ‘’Nous sommes là pour apporter notre expertise au Sénégal, compte tenu du fait qu’il y a un fléau dominant : l’immigration irrégulière. Nous avons choisi d'offrir une alternative face à ce phénomène d’immigration clandestine’’, a déclaré le directeur général. Une alternative pour une émigration légale et sécurisée vers le Canada, la destination prisée de nos jours.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a salué cette initiative. Il se dit prêt à soutenir cette nouvelle dynamique pour permettre à la jeunesse de pouvoir migrer et puiser du savoir partout, selon Mohamed Ndiaye, responsable des questions concernant notamment les universités privées au sein de ce ministère. ‘’Il est toujours bon de mettre en place un système de ce genre pour que tout se passe dans les règles de l’art. Nous sommes prêts à collaborer dans le cadre du processus de voyage pour permettre la migration des connaissances’’, a-t-il soutenu.

BABACAR SY SEYE