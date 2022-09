Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, El Hadj Malick Fall et Marème Fofana à deux ans de prison, dont six mois ferme. Ils ont piégé l’oncle d’un de leurs amis en lui proposant une séance de massage avant de le filmer, alors qu’il entretenait des rapports sexuels avec la jeune dame. Avec la vidéo de ses ébats, les jeunes voulaient soutirer cinq millions de francs CFA au vieux.

El Hadj Malick Fall est l’incarnation parfaite du démon. Avide d’argent, il n’a rien trouvé de mieux que de piéger l’oncle d’un de ses amis. Impitoyable, il ourdit un plan salace qui consiste à le faire tomber dans les bras de sa copine Marème Fofana. Celle-ci réussit facilement à amadouer le vieux Cheikh Touré en lui proposant une séance de massage. Ayant succombé aux mains malicieuses de sa masseuse, ce dernier finit par entretenir des relations sexuelles avec la demoiselle.

Mais il était loin de se douter que cette indélicatesse allait causer sa perte.

En effet, leurs ébats étaient soigneusement filmés par la jeune fille. Ayant entre ses mains la vidéo, El Hadj Malick Fall exécute son plan sournois. Il envoie deux vidéos au vieux et le somme de lui remettre 5 millions de francs CFA, au risque de voir ses sextapes sur la toile. Malgré ses craintes, Cheikh Touré saisit d’abord d’une plainte la cybercriminalité afin que son maître chanteur ne prenne le dessus sur lui. Ensuite, il fait croire à celui-ci qu’il a cédé et l’invite à venir récupérer le pactole.

C’est ainsi qu’El Hadj Malick Fall a été alpagué de même que sa complice.

Face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, Marème Fofana reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés. En effet, après avoir plaidé coupable pour le délit de collecte de données à caractère personnel, elle a réfuté avec véhémence les faits de prostitution. ‘’Je n’ai reçu de la partie civile que la somme de 3 000 F. Ce montant était destiné aux frais de mon transport. Je n’ai reçu rien d’autre de lui. J’avoue néanmoins que c’est moi qui l’ai filmé. Après le massage, je l'ai couché et je l’ai filmé à son insu’’, a relaté la jeune commerçante et esthéticienne.

Pour sa part, El Hadj Malick Fall réfute le délit de proxénétisme qui pèse contre lui et évoque son manque de maturité en ce qui concerne l’extorsion de fonds. À l’en croire, c’est lui qui a demandé à sa copine de filmer le vieux. ‘’Même si je lui ai réclamé de l’argent, je ne comptais pas diffuser ses images. J’ai agi par insouciance. C’est une erreur de jeunesse’’, s’est-il confessé au prétoire. Pour avoir toutes les chances de son côté, il souligne qu’il souffre de troubles psychiques à cause de l’usage de la drogue et suit ses traitements à Mbao.

Après avoir écarté le délit de proxénétisme retenu contre El Hadj Malick Fall, le substitut du procureur de la République estime que les autres faits sont établis à l’encontre des comparants. Il a ainsi requis six mois d’emprisonnement ferme contre eux.

Les avocats de la défense ont sollicité la magnanimité du tribunal.

Au terme des plaidoiries, les prévenus El Hadj Malick Fall et Mareme Fofona ont été reconnus coupables d’extorsion de fonds et collecte de données à caractère personnel. Ils ont écopé d’une peine deux ans dont six mois ferme.

MAGUETTE NDAO