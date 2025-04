Trois individus en possession d’une importante quantité de drogues ont été interpellés à Ouakam. Ils avaient par-devers eux 100 g de haschisch, 14 képas d’un gramme de MDMA, 15 g en vrac du même produit ainsi que 91 pilules d’ecstasy.

Selon l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) de la police nationale, ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de drogues dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies. Elle renseigne aussi qu’en plus de ces drogues, les mis en cause ont été trouvés en possession de quatre téléphones, d’un véhicule, d’une moto-jakarta et d’une somme d’argent s’élevant à 536 000 F CFA.