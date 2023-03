En battant la Gambie, en finale de la Can U20, le Sénégal a acquis un nouveau trophée continental, ce samedi. Le coach El Hadj Aliou Cissé, chargé de la formation au Racing club de Dakar, a accordé un entretien à ‘’EnQuête’’ pour revenir sur ce sacre des Lionceaux qui installe plus que jamais le Sénégal sur le toit de l'Afrique.

Votre commentaire sur la méthode Malick Daf, offensive et défensive à la fois, qui conduit à la victoire finale ?

Offensivement, c’est un groupe qui attaque à outrance avec des joueurs qui se font des passes et arrivent à point dans la zone adverse pour finir les actions, d’où le nombre de buts marqués (14) et les différents buteurs notamment. Sur le plan défensif, notons que ce sont d’abord les attaquants qui ont bien défendu avant que la bonne défense du groupe dans l’ensemble fasse le travail défensif qui a permis, avec le gardien de but, de ne pas concéder de but durant toute la compétition.

Quels joueurs vous ont marqué durant cette compétition ?

Tous les joueurs ont été phénoménaux dans le jeu, dans leur comportement collectif, dans la solidarité, car les images parlent. Mais pour ceux qui m’ont marqué, il y a le gardien de but Landing Badji qui a été présent et concentré toute la complétion et n’a pas encaissé de but. Pour un portier, faire tout un tournoi en gardant ses cages inviolées, c'est déjà un énorme exploit. L’axe central Seydou Sano combatif, avec beaucoup de duels aériens gagnés. Il a aussi réussi à museler pratiquement le 2e meilleur buteur du tournoi Bojang, avec l’aide de Babacar Ndiaye.

Le trident du milieu de terrain aussi aura été impressionnant. Les deux Camara et Pape Demba Diop ont survolé le tournoi avec le titre de Meilleur buteur (Pape Demba) et celui de Meilleur joueur (Lamine). Enfin, en attaque, Souleymane Faye, qui a fait un travail énorme avec une générosité dans l’effort pour éliminer les lignes de passe des défenseurs adverses et finir les actions, m'a énormément séduit. Il aura surtout permis à Pape Demba Diop d’être en mesure de profiter des espaces et des deuxièmes ballons pour pouvoir marquer souvent lors de ce tournoi.

La relève est-elle assurée pour l'équipe A ?

La relève est assurée depuis toujours. Mais comment gérer la suite de leur carrière, c’est là où se trouve la bonne question à poser pour vulgariser cette suite dans la vie des joueurs retenus dans la Tanière. Le très haut niveau exige encore beaucoup plus d'implication, de concentration. Nous devons aider ces jeunes à s'intégrer davantage pour mieux s'affirmer. Ils sont à un moment crucial de leur carrière.

C'est aussi un nouveau sacre pour le football local. Quel a été l'ingrédient, selon vous ?

C’est surtout la persévérance, la patience et la formation des jeunes joueurs qui ont été importants. Oui, notre football local gagne encore, quelques semaines après sa victoire au Chan algérien. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela renseigne sur le bon niveau de notre football, de nos clubs et de nos staffs techniques. Mais pour moi, il n'y a pas de secret, si ce n'est celui du travail. Nous avons investi dans la formation, la stabilité, surtout au niveau fédéral pour pouvoir cueillir aujourd'hui les fruits de toutes ces années de sacrifices, car tôt ou tard, le travail finit par payer.

Aliou Cissé, Pape Thiaw, Malick Daf, etc., encore un technicien local qui gagne. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Cela prouve, tout d'abord, que nous avons de bons entraîneurs, de bons techniciens, d'une manière générale. Que ce soit Aliou Cissé, Pape Thiaw ou encore Malick Daf, chacun avec son style, son savoir-faire, a abattu un excellent travail. Leur professionnalisme ainsi que leur tactique ont donné les résultats que nous voyons depuis deux ans maintenant. La Can, le Chan, la Can U20 et même le Beach Soccer, le Sénégal règne sans partage sur le football africain.

En outre, le football se pratique partout, les techniciens locaux sont bien formés, mais surtout, ils ont connu la compétition continentale, voire mondiale. Continuons dans la persévérance et d’autres trophées arriveront encore.

MAMADOU DIOP