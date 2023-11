L’équipe du Sénégal a repris la tête de la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, à la suite du point du nul obtenu à Lomé face au Togo (0-0), hier. Les Lions ont été sauvés par Édouard Mendy, qui a été héroïque dans les cages.

Le Sénégal a échappé à la correctionnelle au stade Kégué de Lomé. En match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions ont arraché le match nul face aux Éperviers (0-0), hier. Avec ce point, le Sénégal compte le même nombre de points que le Soudan (2e, 4 pts+1) et reprend la tête du groupe B grâce à une différence de buts favorable (+4).

Aliou Cissé n’a pas dérogé à sa nouvelle philosophie de varier le style de jeu de son équipe. Ainsi, il a encore innové en optant pour un 4-3-3, avec Édouard Mendy dans le but. Il a reconduit le même dispositif en défense avec le duo Koulibaly-Niakhaté dans l'axe, les Monégasques Krépin Diatta et Ismaël Jakobs sur les flancs droit et gauche. Au milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté a été préféré à Lamine Camara aux côtés d’Idrissa Gana Guèye et Pape Matar Sarr. Cependant, l’attaque a connu une mue. Pour la première fois, le sélectionneur national a aligné un trio offensif sans un attaquant de pointe de métier.

Ainsi, Habib Diallo a été relégué sur banc et Ismaïla Sarr a retrouvé sa place de titulaire, à droite, en compagnie de Sadio Mané et d’Iliman Nidaye. Les Lions ont lancé les hostilités et essayé de jouer dans la profondeur en s’appuyant sur la pointe de vitesse de leurs attaquants. Dès la 4e mn, Ismaïla Sarr s’est retrouvé face au portier sur un service de Krépin. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est fauché dans la surface de réparation par Mensah, mais l’arbitre a sifflé une position de hors-jeu.

Les Togolais se sont réorganisés et ont eu une meilleure occupation du terrain. Les Sénégalais ont continué à avoir la maitrise du ballon, mais ont du mal à s’approcher du but de Mensah. Les quelques centres venant des flancs n’ont pas trouvé preneur, faute de n°9. Les Éperviers ont tenté de riposter par des contres rapides en basculant du milieu de terrain vers les côtés pour déstabiliser la défense sénégalaise. Faute de se rapprocher de la zone de vérité, ils ont tenté des tirs de loin non cadrés.

Édouard Mendy héroïque !

Les champions d’Afrique ont eu du mal à percer le bloc de l’équipe togolaise, qui jouait avec cinq milieux de terrain. Les hommes de Pablo Duarte ont attendu les cinq dernières minutes de la première période pour prendre l’initiative du jeu. Ils ont réussi à installer le danger dans le camp sénégalais. Il a fallu un grand Édouard Mendy pour enrailler leurs tentatives. Khaled Narey (43e) croyait avoir trouvé le chemin des filets, mais Mendy a eu la main ferme pour repousser la balle.

En seconde période, l’équipe sénégalaise a changé son approche en insistant plus sur les côtés, notamment avec le duo Jakobs-Mané à gauche. Ce qui a permis aux hommes de Cissé de se retrouver plus facilement dans la zone de vérité togolaise. Le jeu des Lions s’en est porté mieux avec l’entrée en jeu de Lamine Camara au milieu de terrain à la place de Cheikhou Kouyaté (65e) et de Nicolas Jackson qui a remplacé Iliman Ndiaye (74e). L’attaquant de Chelsea a servi de point de fixation de la défense adverse. Il s’est même créé quelques opportunités de scorer. Sur une passe de Jakobs, l’ancien attaquant de Villarreal a contrôlé la balle et enchainé un tir en pivot repoussé en corner par le portier. La réussite n’était pas au rendez-vous pour les Lions.

Comme en première période, les Éperviers ont choisi les dernières minutes de la rencontre pour mettre le feu dans le camp sénégalais. A la dernière minute de jeu, Yav Annor a eu la balle de l’ouverture du score dans les pieds, mais l’attaquant togolais a complètement manqué le cadre. Les hommes de Duarte ne vont pas en démordre. Ils vont revenir à la charge. Cette fois, c’est Laba Kodjo (90e +3) qui s’est retrouvé en bonne position de tir, après avoir éliminé Pathé Ciss à l’entrée de la surface de réparation. Malheureusement pour lui, Mendy était dans une grande forme. Le portier d’Al-Ahli s’est déployé de tout son corps pour arrêter le ballon qui prenait la direction du but et sauver son équipe.

Compositions des équipes : Togo : Mensah - Romao, Djéné, Aholou, Bessile - Dermane, Placa (75e, Ouatara), Narey, Aziangbe (63e, Henen) - Denkey (75e, Laba Kodjo), Bebou (63e, Yav Annor). Entraineur : Pablo Duarte. Sénégal : Édouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs - Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (64e, Lamine Camara), Pape Matar Sarr (74e, Pathé Ciss) - Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye (74e, Nicolas Jackson), Sadio Mané. Entraineur : Aliou Cissé.

LOUIS GEORGES DIATTA