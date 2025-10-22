Tournee Thierno Alassane Sall affaire aser

Le député Thierno Alassane Sall effectuera, du jeudi 23 au dimanche 26 octobre, une tournée de quatre jours dans les départements de Kébémer et de Louga. Cette mission a pour objectif de constater sur le terrain l’état d’avancement du projet d’électrification rurale confié à l’entreprise AEE Power EPC, en partenariat avec l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall souhaite s’assurer que les engagements pris dans le cadre de ce programme se traduisent par des réalisations concrètes. Il procédera notamment à la vérification des taux d’exécution, de la qualité des installations et de la disponibilité des équipements sur les différents sites concernés.

Doté d’une avance de démarrage de 37 milliards de francs CFA, le projet ambitionne de raccorder plus de 500 villages des régions de Louga et de Saint-Louis au réseau électrique national. Pour cette première phase, les départements de Kébémer et de Louga ont été retenus en raison de leur forte implication dans la mise en œuvre du programme. La presse nationale est invitée à accompagner cette tournée, qui marque une nouvelle étape dans le suivi des projets d’électrification visant à réduire les inégalités d’accès à l’énergie dans les zones rurales.