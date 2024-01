La région de Dakar a remporté la victoire, lors des compétitions du Festival national des arts et de la culture (Fesnac), en raflant la majorité des prix. Elle s'est distinguée en obtenant la première place en théâtre, en musique et en arts visuels, ainsi que la deuxième place en danse. Le centre culturel Blaise Senghor s’est ainsi vu décerner, pour la deuxième fois consécutive, le Grand Prix Douta Seck.

Dakar a conservé sa place de leader, lors de la 12e édition du Festival national des arts et de la culture (Fesnac). Après avoir remporté le Grand Prix Douta Seck, l’année dernière à Kaffrine, elle l’a refait cette année à Fatick, empochant ainsi la somme de trois millions de francs CFA. Ce grand prix est décerné à la meilleure participation régionale. La délégation de Dakar a gagné le premier prix en théâtre, en musique et en arts visuels, ainsi que le deuxième prix de danse.

Le directeur du centre culturel de Dakar, Alioune Kéba Badiane, qui a reçu ces prix, a expliqué que cela est arrivé uniquement grâce à un travail acharné et en faisant des investissements nécessaires. "Remporter le Grand Prix Douta Seck, c’est un travail artistique qui permet de l’avoir. Il n’y a pas de secret. Nous prenons le temps de coacher nos artistes, de les accompagner. Nous faisons appel à des gens expérimentés qui viennent aussi les encadrer’’, a-t-il expliqué.

‘’Ça coûte cher de préparer un artiste. Si vous économisez vos moyens en croyant que c’est au lieu des compétitions qu’il faut les investir, vous vous trompez’’, a ajouté Alioune Kéba Badiane. Il explique que le centre culturel Blaise Senghor de Dakar a fait une audition pour pouvoir prendre les meilleurs groupes ainsi que les meilleures individualités, en plus d’avoir renforcé les capacités de ces groupes et individualités en faisant appel à d’autres acteurs professionnels. Ceux qui ont assisté aux spectacles peuvent confirmer que les artistes de Dakar ont surtout respecté à la lettre, surtout le timing et autres éléments clé des critères.

Il y a aussi la délégation de Tambacounda qui a été remarquable. Elle a été classée 2e en slam et en musique ainsi que 3e dans la catégorie théâtre.

Selon le directeur du centre culturel de Tamba, c’est grâce à leur détermination que les artistes ont relevé le défi, malgré des conditions peu favorables. "Ils ont compris le discours. Quand on est dans une région éloignée et qu’on manque de moyens, c’est seulement avec le cœur qu'on peut faire la différence. Ils sont donc venus avec le cœur, malgré les difficultés, et ils l’ont fait", a salué Georges Claude Denis Diatta. Il soutient que le défi est de rester constants et de poursuivre le travail.

La région de Thiès, quant à elle, s’est distinguée en remportant trois prix : le 1er prix en slam, le 2e prix en peinture-arts visuels et le 3e prix en conte.

BABACAR SY SEYE