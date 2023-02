Absent de la précédente édition de la Can U20, le Sénégal retrouve la compétition du bon pied. Au terme d’une partie très disputée au stade international du Caire, le Sénégal, finaliste en 2015, 2017 et 2019, lance un signal fort en s’offrant le scalp du Nigeria, nation la plus titrée de la catégorie. D’entrée de jeu, le Nigeria fait le siège du camp sénégalais. Mais les Lions savent faire dos rond et surgir dès que l’adversaire laisse apparaître une faille.

À la 40e minute, le Sénégal ouvre la marque suite à un rush de son maître à jouer Samba Diallo. Le sosie de Sadio Mané mène un contre redoutable et sert à l’entrée de la surface, Pape Demba Diop dont la frappe est détournée par le gardien nigérian dans les pieds de Souleymane Faye, qui marque de près. Après avoir fait dos rond pendant une bonne partie de la première mi-temps, le Sénégal s’est déployé avec efficacité pour mener au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, le Nigeria bute sur le verrou sénégalais. L’entrée en jeu de Ahmed Abdulahi pour densifier l’attaque n’y fera rien, d’autant plus qu’il sera… expulsé pour cumul de cartons jaunes.

Sept fois champion d’Afrique de la catégorie, le Nigeria devra sortir le grand jeu dès son prochain match, face à l’Egypte, pays organisateur ! Pour sa part, le Sénégal prend une bonne option avec la première place du groupe A, à la faveur du match nul entre l’Egypte et le Mozambique (0-0). Pour les prochaines sorties, le Nigéria dos au mur affrontera le pays hôte, l’Égypte, qui a partagé les points en match d’ouverture de la compétition face au Mozambique. Les sénégalais vont essayer de se rassurer davantage face aux Mambas, le 22 février.

CAFONLINE