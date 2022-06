La finale de la Coupe du Sénégal senior va opposer, ce dimanche, l’Etoile Lusitana (N1) au Casa Sport (L1). Champion du Sénégal, le club de Ziguinchor veut réaliser le doublé. Mais attention à l’Académie de Guédiawaye, qui sait s’y faire face aux équipes de Ligue 1.

La saison de football 2021-2022 va s’achever ce week-end par les finales de la Coupe du Sénégal en cadet, junior et senior. Chez les U17, c’est Oslo qui affronte Génération Foot, ce samedi. En U20, on assistera à un duel d’académiciens entre Diambars de Saly et Génération Foot. Le clou du week-end est l’affiche entre l’Etoile Lusitana et le Casa Sport, ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès. Tenant du titre, le club de Ziguinchor compte conserver son trophée. Déjà champion du Sénégal, une victoire à l’issue de cette rencontre lui permettra également de réaliser un doublé historique. Depuis l’ère du football professionnel au Sénégal, seulement l’AS Pikine a réussi la prouesse de remporter le championnat de Ligue 1 et la Coupe nationale, en 2014.

Le Casa, qui va jouer sa 9e finale de Coupe du Sénégal, dont 3 victoires (1979, 2011 et 2021), est favori devant la modeste académie de Guédiawaye, qui en est à son coup d’essai. Etoile Lusitana, qui évolue en National 1, veut créer la sensation comme elle l’a fait durant les phases précédentes de la compétition. Déjà en 32es de finale, les protégés d’Elimane Mbengue ont créé la surprise en sortant leur voisin du Guédiéwaye FC (1-0). En huitièmes de finale, ils ont récidivé en éliminant le Cneps Excellence de Thiès, un autre pensionnaire de la Ligue 1. Ayant tenu en échec (2-2) les Thiessois à la fin du temps réglementaire et des prolongations, ils ont achevé le travail à la séance des tirs au but (6 tab 5). La Linguère n’a pas pu calmer les ardeurs du petit poucet qui a décroché sa qualification en finale en s’imposant (2-1) face aux Saint-Louisiens, en demi-finale.

Eviter le piège du petit poucet

Après un parcours remarquable, l’Etoile Lusitana veut toujours briller et marquer l’histoire de la compétition dotée du trophée du chef de l’Etat. Le centre de formation de Guédiawaye veut être la 3e équipe n’évoluant pas en Ligue 1 à gagner la Coupe du Sénégal. ASC HLM, qui évoluait en Ligue 2, et Génération Foot, en National 1, l’avaient réussi respectivement en 2012 et en 2015. Même si le Casa est logiquement favori, le coach de l’Etoile Lusitana a déclaré que son équipe ‘’a les capacités de déjouer les pronostics’’. Malgré la jeunesse de ses joueurs, Elimane Mbengue a estimé que ceux-ci n’auront ‘’pas froid aux yeux’’ face aux champions du Sénégal. Pour le manager général de l’académie, ‘’les joueurs ‘’se battront pendant 90 minutes voire jusqu’aux tirs au but pour gagner la coupe’’. Selon Bernard Mendy, ce qui a été déterminant dans le parcours de l’Etoile Lusitana, c’est la ‘’solidarité, le bon mental et l’envie’’. En plus, il y a un certain vécu dans le groupe où ‘’certains jouent ensemble depuis deux ou trois ans’’.

Ansou Diadhiou et ses joueurs sont donc avertis. En plus, le Casa Sport a déjà subi une déconvenue face à un petit poucet, en 2015. Après avoir fait tomber Diambars (3-0, en huitièmes de finale) et le Jaraaf de Dakar (2-1, en demi-finales), les Académiciens de Déni Birame Ndao ont surpris le club ziguinchorois en finale. A égalité à la fin du temps réglementaire (2-2), les Grenats, qui évoluaient en National 1 à l’époque, ont cueilli à froid l’adversaire en inscrivant deux buts en première période des prolongations (4-2). Le Casa a réduit le score (4-3), mais c’était insuffisant pour arrêter GF.

C’est pour toutes ces raisons que le coach du Casa veut jouer la carte de la prudence. ‘’Il n’a jamais été question, pour nous, de sous-estimer Lusitana FC. Par expérience, j’ai toujours compris que les équipes de football sont à chances égales à partir du moment où elles font l’affiche de la soirée’’, a déclaré l’entraineur dans un entretien avec l’APS. Pour le coach Diadhiou, les équipes sont ‘’à chance égale’’ pour cette finale. Il a assuré que ces joueurs ‘’se sentent très bien et sont tous prêts à saisir nos chances pour remporter la coupe et l’amener en Casamance’’.

