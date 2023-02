Comme annoncé dernièrement, Sadio Mané a rejoint ses coéquipiers du Bayern Munich pour sa première séance d’entrainement collectif, hier. L’attaquant sénégalais pourrait même faire partie du groupe lors de la réception de l’Union Berlin, dimanche prochain en Bundesliga.

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Sadio Mané. Quelques jours après sa première apparition sur la pelouse du centre d’entrainement du Bayern Munich, l’attaquant sénégalais a repris l’entrainement collectif avec ses coéquipiers, ce dimanche.

‘’Cette sensation est juste fantastique. Je suis très, très heureux d’être de retour avec l’équipe. Je suis footballeur, le football est ma vie. Ça m’a tellement, tellement manqué’’, a lâché l’ancien joueur de Liverpool dans une vidéo publiée par le club bavarois sur sa page Twitter, pantacourt bleu remonté au-dessus des mollets et t-shirt rouge, avant d’enfiler son haut de survêtement au moment de fouler le terrain d’entraînement de la Säbener Strasse. C’est son premier galop avec l’ensemble du groupe munichois depuis sa blessure début novembre 2022 à l’Allianz Arena contre le Werder Brême.

‘’Mané est entré sur le terrain de bonne humeur - et a été chaleureusement accueilli par les 700 supporters du Bayern présents lors de la séance publique. Le footballeur africain de l'année en titre a participé à l'échauffement, suivi de quelques exercices avec le ballon et d'un entraînement au but avant de signer des autographes et de poser pour des selfies à la fin de la séance’’, a informé le club champion d’Allemagne sur son site officiel.

Vendredi dernier, Julian Nagelsmann a indiqué que le Sénégalais est susceptible de figurer dans l’effectif pour la réception de l’Union Berlin, dimanche prochain en Bundesliga. Blessé au péroné, Mané a été opéré dans la foulée et a été privé de la Coupe du monde avec les Lions. Il avait repris la course le 24 janvier, puis avait retouché le ballon une semaine plus tard.

Dieng ouvre son compteur avec Lorient, Habib Diallo porte Strasbourg

Pour sa quatrième apparition sous le maillot du Lorient FC, Bamba Dieng a ouvert son compteur-buts lors de la victoire contre Ajaccio (3-0). Dès la 6e mn, les Merlus ont obtenu un penalty. L’ancien Marseillais s’est présenté devant Le Roy qu’il a battu d’un contrepied parfait du droit. Il est également impliqué sur le 3e but en envoyant une belle passe vers Julien Ponceau, dans la surface, qui a frappé le ballon dans le coin gauche du but. C’est son deuxième but en Ligue 1, en 14 matchs. Bamba Dieng a rejoint Lorient en fin janvier dernier en provenance de l’Olympique de Marseille où il a été en difficulté depuis le début de la saison.

Strasbourg, avec son nouvel entraineur, Frédéric Antonetti, a accueilli et battu Angers (2-1) de Ibrahima Niane et Abdallah Sima, tous les deux titulaires, ce samedi, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Alsaciens ont retrouvé le sourire grâce à Habib Diallo, auteur d’un doublé. L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 14e mn grâce à une passe de Sobol. Avant la pause (42e), il a permis à son équipe de consolider son avantage en battant une seconde fois Bernadoni. Strasbourg est passé de la zone de relégation à la 15e place, avec 21 pts. Habib Diallo compte désormais 12 buts, à trois unités des co-meilleurs buteurs du championnat, Jonathan David, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé contre Lille (4-3), et Balogun, qui compte chacun 15 réalisations.

LOUIS GEORGES DIATTA