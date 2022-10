Gardien titulaire des Dragões depuis la saison dernière, le jeune Portugais n'en finit plus d'impressionner.

Certains disent déjà que la Seleção des Quinas (l’équipe nationale portugaise, ndlr) est rassurée pour les 15 prochaines années. Promu gardien titulaire au sein de l’équipe première du FC Porto en 2021 après être passé par toutes les équipes de jeunes du club du nord du Portugal, Diogo Costa est la nouvelle sensation du football lusitanien. Et pour une fois, on ne parle pas d’un attaquant ou d’un milieu offensif. À 23 ans, le natif de Vila das Aves continue d’épater tout son monde après avoir gravi tous les échelons chez les Portistas.

Une star des penalties

Cité dans notre équipe type de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le portier a été l’un des artisans majeurs de la qualification des Dragões en huitièmes de finale. Diogo Costa a tout simplement stoppé deux penalties face au Club Bruges, portant ainsi son total à trois tirs au but repoussés en C1. Un record, mais aussi une performance qui ne doit rien au hasard. Ancien coach de Diogo Costa en équipes de jeunes, Fernando Monteiro a expliqué à Record que son ex-protégé affichait déjà de grandes prédispositions dans ce type d’exercice.

Un don ? Pas vraiment. « Il est très impliqué dans son travail. Quand il doit arrêter un penalty, il fait un gros travail mental. Certains ont ce feeling et attendent le dernier moment (pour décider où plonger). Mais tous n’ont pas son calme et sa confiance pour lire les informations que donnent les tireurs. Alors qu’il travaillait avec l’équipe première, il n’avait aucun complexe à venir chez les U19. On lui donnait des rapports sur l’adversaire et il avait toujours des questions », explique Monteiro. Des U19 avec lesquels il a justement remporté la Youth League en 2018/2019.

Le futur du Portugal, c'est lui

Diogo Costa poursuit une ascension logiquement mise en valeur par la presse portugaise ce vendredi matin. Une presse qui n’y est pas allée de main morte d’ailleurs. Record s’enflamme avec un « Diogo Costa, monstrueux », quand O Jogo y va encore plus fort avec « Diogo Costa est un phénomène mondial ». Enfin, A Bola a placardé sur sa Une la déclaration d’amour de l’ancien portier emblématique du FC Porto et du Portugal aujourd’hui vice-président des Dragões, Vitor Baia.

« Est-ce qu’il sera un jour le meilleur gardien du monde ? Il l’est déjà ! » Vous l’aurez compris, l’emballement médiatique et sportif est bien là. Présélectionné par Fernando Santos pour la Coupe du monde au Qatar avec Rui Patricio (AS Roma), José Sa (Wolverhampton), Anthony Lopes (OL) et Rui Silva (Betis), Diogo Costa est considéré par beaucoup au Portugal comme le titulaire inamovible de la sélection nationale pour les prochaines années.

