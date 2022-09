La grève qui secoue la Sen’Eau n’est pas suivie par tous les syndicats. Quatre des cinq organisations syndicales ont tenu, hier, un point de presse, pour se désolidariser de ce mouvement et annoncer qu’il n’a aucun impact sur la marche de l’entreprise.

À la Sen’Eau, les syndicats ne dansent plus sur le même tempo. La grève qui secoue l’entreprise ne concerne qu’un seul des cinq syndicats de la boite. Il s’agit du Sates dont le secrétaire général est celui de la centrale syndicale CSA qui a décrété 15 jours de grève. Hier, lors d’un point de presse, Momar Sy, le coordonnateur du Cadre unitaire des trois syndicats de la Sen'Eau, à savoir le SNTEC, le SDTE et le Sutes, a annoncé qu’ils ont décidé de se démarquer, encore une fois, de cette grève, ‘’pour ne pas être comptables de (son) échec’’.

‘’Tous les services marchent correctement et pas de souci sur la production ou sur la distribution en eau. Pour preuve, vous pouvez aller visiter les agences. Ces 48 heures n’ont eu aucun impact sur la distribution. Ce qui s’est passé aujourd’hui (hier) est loin d’être du syndicalisme. C’est de l’activisme qui donne une connotation politique à ce mouvement d’humeur d’une minorité du personnel. C’est pour cela qu’ils ont invité les activistes au niveau national avec Guy Marius Sagna qui ne maitrise absolument rien de ce qui se passe dans l’entreprise’’, a ajouté le syndicaliste. Il dit interpeler l’État du Sénégal pour qu’il sécurise leur outil de travail qui est la Sen’Eau.

Ainsi, il assure qu’aucune perturbation sur la distribution en eau au Sénégal ne sera notée. ‘’Nous demandons aussi à la direction générale de prendre toutes ses responsabilités sur ce qui se passe actuellement dans l’entreprise. Tout travailleur en grève qui perturbe la quiétude du personnel, jusqu’à même agresser des collègues, doit être traduit en conseil de discipline et sanctionné. Pour les travailleurs, nous attendons d’eux beaucoup plus de professionnalisme pour le maintien et le développement de leur seul et unique outil de travail, tout en vous rassurant que les négociations vont reprendre pour les intérêts exclusifs des travailleurs’’, a déclaré le syndicaliste hier au siège de la Sen’Eau de Pikine.

Selon Momar Sy, le bilan social de la Sen’Eau est reluisant. Ils ont eu des primes durant les fêtes de Tabaski et de Korité, bénéficié des fonds d'habitat et de solidarité, eu une augmentation sur les primes de logement, un avancement et une augmentation généralisée de tous les salaires, de 2020 à 2022, à hauteur de 23 %.

Ainsi, il ne reste qu’à régler la question de la qualité de l’eau qui laisse à désirer et la question cruciale de l’approvisionnement de certains quartiers qui peinent à voir l’eau couler des robinets.

CHEIKH THIAM