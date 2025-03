Grève des boulangers

Deux jours sans pain en plein ramadan. C’est ce que compte faire le Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS), les 18 et 19 mars prochain. Conformément à la loi, ils ont déposé hier un préavis d'arrêt de production sur la table du Premier ministre, du ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'à l'ensemble des boulangers du Sénégal. Pour les motifs, le RBS parle d’un non-respect des engagements pris par les autorités et de l'absence de considération envers la situation critique des boulangers du Sénégal.

...‘’Nous, représentants des boulangers, sommes contraints de déposer un préavis d'arrêt de production. Malgré nos nombreuses démarches, notamment notre demande d'audience adressée au Premier ministre et nos courriers répétés au ministère du Commerce et de l'Industrie, nos préoccupations restent sans réponse. La situation économique de nombreuses boulangeries est alarmante, certaines étant déjà en faillite et d'autres confrontées à des difficultés insurmontables’’, lit-on dans la note.

...Concernant les revendications, le RBS évoque la nécessité de revoir la structure du prix du pain pour connaître le coût réel de la baguette standard, une réponse favorable à leur demande d'audience auprès du Premier ministre ainsi que la prise en compte effective de leurs préoccupations par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ils demandent aussi des mesures concrètes pour soutenir les boulangeries en difficulté et assurer la pérennité du secteur.

‘’Nous sommes conscients des désagréments que cet arrêt de production pourrait causer à la population, mais nous n'avons d'autre choix que d'agir pour défendre nos droits et assurer la survie de nos entreprises. Nous espérons que les autorités prendront enfin la mesure de la gravité de la situation et répondront favorablement à nos demandes dans les plus brefs délais’’, ont laissé entendre les boulangers.