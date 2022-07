Selon la Direction de la Prévention et de la gestion des inondations (DGPI), grâce aux actions de pompage, la situation est sous contrôle dans plusieurs sites dotés d’ouvrages et de dispositif d’évacuation des eaux, à Dakar, Touba, Thiès, Kaffrine et Kaolack.

‘’Partout où nous avons un réseau, des ouvrages, les eaux ont été évacuées au bout de 48 heures. C’est le cas aux unités 3, 6, et 9 de Keur Massar et à la Zone de captage’’, renseigne la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations (DGPI). Selon Madické Cissé, la situation est sous contrôle dans beaucoup de zones à Dakar et à l’intérieur du pays.

En effet, le chef de projet souligne que les opérations de pompage ont donné des résultats convaincants. C’est le cas, dit-il, dans des quartiers flottants de Boune où le niveau de l’eau a baissé et où les activités ont repris. Il en est de même à la RN1 au niveau de la station de Km14 à la hauteur de Diacksao. Madické Cissé renseigne que les travaux de l’Apix ont permis de faire un drainage vers la mer. ‘’La circulation n’a pas été perturbée, comme l’année dernière’’, s’est-il réjoui en marge d’un entretien.

Du côté de Diamageune et de Sicap Mbao, les ouvrages réalisés par l’Ageroute ont permis de préserver la route à hauteur de Patisen. ‘’Ces nouvelles infrastructures, fait-il remarquer, prendront en charge une partie de la forêt classée de Mbao’’.

En ce qui concerne le département de Rufisque, dans la zone de Bambilor, le dispositif a été renforcé pour soulager les habitants des nouvelles cités. Cette configuration est identique à celle des villes de Kaolack, Kaffrine, et à Touba. ‘’Pour le moment, la situation est sous contrôle, les ouvrages ont bien fonctionné. Nous avons obtenu ces résultats, grâce aux ouvrages mis en place. Le dispositif a été évalué trois fois par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Nous l’avons mis en place, depuis janvier, sur instruction du ministre’’, confie Madické Cissé.

Il relève que dans la Zone de captage, les activités ont repris, tout comme dans le département de Rufisque.

Dans la même veine, le chef de service de l’Onas à Rufisque, Diadji Niang, souligne que la circulation n’a jamais été interrompue au centre de la vieille ville. À Colobane, à Rufisque, l’Onas et la mairie ont mis des motopompes à la disposition des populations. À Jarga Montagne, les opérations de pompage se poursuivent, renseigne M. Niang. Selon qui aucun débordement n’a été noté. ‘’À Jarga Montagne, nous n’avons pas connu de débordements et d’inondations dans le voisinage du bassin. À la cité Ipres Al Azar qui était très affectée, nous n’avons pas eu d’inondations, grâce au réseau réalisé avec l’Ageroute qui permet d’évacuer les eaux vers l’autoroute à péage’’, renseigne Diadji Niang.

Il ne reste plus qu’à espérer que les ouvrages tiennent, avec un hivernage qui s’annonce pluvieux.

BABACAR SY SEYE