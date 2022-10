Deux buts, deux passes décisives, une justesse technique de tous les instants et une influence sur le jeu toujours grandissante. Dans la lignée de ses dernières sorties, Lionel Messi a livré une prestation impressionnante face au Maccabi Haïfa au sein d'un trio offensif tout feu tout flammes. Ça y est, l'Argentin semble pleinement épanoui dans la capitale.

C'est certainement à ce genre de performances que rêvaient les milliers de supporters parisiens venus acclamer Lionel Messi à l'aéroport du Bourget, au moment de voir l'Argentin poser le pied sur le sol français pour s'engager avec le PSG. Très libre de ses mouvements, à l'instar de ses deux compères Neymar et Kylian Mbappé, la Pulga s'est régalée pour sa 50e apparition avec Paris dans l'arrière-garde du Maccabi Haïfa, guidant le club de la capitale vers un succès rententissant (7-2). Une performance qui a ravi un Parc des Princes qui aura dû patienter de longs mois avant de voir le génie opérer. Ça valait le coup d'attendre.

Sur son 30

C'est d'abord d'un extérieur du pied gauche délicieux que Messi est venu ouvrir le score et lancer les hostilités, après une petite vingtaine de minutes de jeu. Le début du récital. Une offrande pour Neymar plus tard, l'Argentin remettait ça après un festival à l'entrée de la surface pour faire gronder la porte d'Auteuil pour la quatrième fois déjà, avant même la pause. Arrêtez tout, n'en rajoutez plus ? Si, puisque après être passé tout proche de son premier triplé en rouge et bleu en trouvant la barre – un vieux démon depuis son arrivée dans la capitale –, le bonhomme a fait croquer Carlos Soler. Sa deuxième assist de la soirée pour donner enfin le sourire à un homme qu'il a croisé à maintes reprises en Liga.

Plus largement, dans ce système de jeu où Neymar vient jouer très proche de lui dans l'axe, Messi n'a jamais cessé de combiner, ouvrir des espaces pour lui-même et ses partenaires et de créer un nombre incalculable de décalages. Le voilà désormais à onze buts et douze passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, seul joueur des cinq grands championnats en double double. Quelques jours après son bijou à Ajaccio, le septuple Ballon d’or continue de réduire l'écart avec Cristiano Ronaldo, qui ne compte désormais plus que neuf buts d'avance au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1. Une avance qui semble de plus en plus insignifiante. « Tout le monde connaît la qualité technique des trois, mais on s'aperçoit aussi que, dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d'avoir des transitions, pouvait se féliciter Galtier en conférence de presse d'après-match. C'est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres. »

L'histoire est (enfin) belle

Après une saison clairement en-deçà des attentes – malgré quelques prestations géniales bien que trop clairsemées –, Lionel Messi apparaît enfin lancé à Paris. « Je regarde tous ses matchs, et c’est impressionnant de voir le niveau avec lequel il joue depuis le début de saison. C’est un autre joueur. J’étais sûr que ça allait se passer comme ça, se réjouissait avant la rencontre un autre ancien illustre albiceleste de la capitale, Javier Pastore, dans les colonnes du Parisien. Oui, il prend du plaisir, il donne du plaisir à tous les fans, au public dans les stades. Ses combinaisons avec Mbappé et Neymar sont incroyables. Il avait besoin de temps, il avait besoin de se sentir important. »

Et c'est certainement là le plus important : Lionel Messi est épanoui à Paris après avoir encaissé son départ précipité de son club de toujours. Et son club l'a bien compris, puisque les grandes manœuvres seraient déjà lancées pour le voir prolonger au-delà de juin prochain, date de la fin de son premier contrat. Et si, du haut des 36 ans qu'il aura d'ici là, la Pulga avait encore de magnifiques choses à offrir au football européen et au PSG ? Ce n'est pas le Maccabi Haïfa qui dira le contraire.

SOFOOT.COM