La phase aller de la Ligue 1 sera bouclée, ce week-end, avec la 13e journée à l’issue de laquelle sera connu le champion à mi-parcours.

Le championnat de Ligue 1 va boucler sa phase aller ce week-end, avec la 13e journée. À titre honorifique, ce dernier acte va dévoiler le club qui sera champion à mi-parcours. Les deux premières équipes du classement, Diambars (1er) et le Casa Sports (2e), qui comptent le même nombre de points (24) vont se livrer à distance une rude bataille pour le contrôle du fauteuil de leader.

Le choc Guédiawaye FC-Diambars

Après un début de saison poussif, Diambars de Saly s’est mis sur les rails, en s’installant à la tête du classement. Auteure de trois victoires successives, l’Académie de la Petite Côte mettra tout en œuvre pour terminer en beauté cette première partie du championnat. Pour cela, les protégés de Bruno Rohart doivent sortir le grand jeu sur la pelouse du Guédiawaye FC (3e, 21 pts). Leur dernier voyage dans la banlieue dakaroise s’était plutôt bien passé. Les Académiciens s’étaient imposés largement par trois buts à un.

Mais ces retrouvailles seront âpres, car le club de Guédiawaye a également une place à défendre. Les hommes de Souleymane Diallo veulent à tout prix rester sur le podium. Et en cas de victoire, ils pourraient remonter d’un cran au tableau, si le Casa ne gagne pas. Ils devront, cependant, faire mieux que leurs deux dernières sorties où ils ont concédé une défaite (1-2 contre l’US Gorée) et un nul (1-1 face au Jaraaf).

Le Casa à l’assaut de l’AS Douanes

Dans sa course effrénée vers le sacre, la saison dernière, le Casa Sports n’a concédé que trois défaites. Parmi ses tombeurs, il y a l’AS Douanes (2-1) qui l’a reçu et stoppé dans son élan, lors de la 21e journée. C’est sur la pelouse des Gabelous que le champion du Sénégal en titre va se rendre, ce samedi, pour essayer de maintenir sa bonne dynamique. Seulement, les Ziguinchorois devront revoir leur copie quand ils sont hors de leur base. En cinq matchs à l’extérieur, les hommes d’Ansou Diadhiou n’ont obtenu qu’une seule victoire et concédé deux défaites et deux nuls.

Mais l’adversaire du jour n’est pas non plus une forteresse à domicile. L’AS Douanes a été défaite chez elle à deux reprises, tenue en échec à deux reprises, contre une seule victoire. Après trois rencontres sans succès (une défaite et deux nuls), les Douaniers donneront certainement tout pour renouer avec le succès.

La 13e journée sera marquée par l’affiche entre la Sonacos (7e, 16 pts) et le Teungueth FC (5e, 17 pts), au stade Ely Manel Fall de Diourbel, ce samedi. Le club de Rufisque vise une deuxième victoire de rang après celle obtenue contre le Stade de Mbour (1-0) à domicile. Alors que les Huiliers vont chercher à se relever de leur chute à Ziguinchor face au Casa Sports (2-1).

À Thiès, le Cneps Excellence (14e, 4 pts) reçoit l’AS Pikine (9e, 14 pts), ce dimanche. Les Thiessois feront tout pour décrocher leur première victoire en championnat. Le Jaraaf de Dakar (4e, 18 pts) se rend à Mbour, le même jour, pour affronter le Stade de Mbour (11e, 13 pts). Et l’US Gorée (6e, 17 pts) va accueillir le Dakar Sacré-Cœur (5e, 17 pts).

L’affiche devant opposer Génération Foot (10e, 13 pts) à la Linguère de Saint-Louis (12e, 12 pts) est reportée en raison de la Can U20 où l’Académie de Déni Birame Ndao compte six joueurs dans l’effectif de la sélection nationale du Sénégal.