Teungueth FC a perdu la première place du classement de Ligue 1, à la suite de son match nul (1-1) face à AJEL, samedi. Les Rufisquois ont été éjectés du fauteuil de leader par le Jaraaf de Dakar qui a étrillé Oslo (4-1), mercredi dernier en match avancé de la 5e journée.

Le Teungueth FC n’est plus leader de la Ligue 1. Le champion du Sénégal en titre a été tenu en échec par AJEL (1-1), dans le premier derby de Rufisque de la saison, samedi dernier. Le TFC a ouvert le score en seconde période par Layousse Samb (69e, 0-1). Mais le promu a égalisé à dix minutes de la fin du temps réglementaire, grâce Ousmane Seck (80e, 1-1).

AJEL (7e, 7 pts) stoppe ainsi Teungueth dans sa série victorieuse (deux victoires en autant de sorties) et est relégué à la 2e place (11 pts, +5) par le Jaraaf de Dakar, qui compte le même nombre de points, avec une meilleure différence de buts (+6). Le club de la Médina n’a pas fait dans la dentelle, face à Oslo (13e, 4 pts), mercredi dernier en match avancé de la 5e journée. Les Médinois sont allés corriger lourdement le promu sur le score de quatre buts à un. Les Verts de la Médina ne pouvaient rêver meilleur scénario avant leur entrer en lice en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf), demain mercredi.

Des buts et beaucoup de cartons rouges

Avec cinq buts inscrits, le match entre Oslo-Jaraaf a été le plus prolifique de la journée. Ce cinquième tour du championnat a été d’ailleurs offensif. Sur l’ensemble des 8 rencontres, 18 buts ont été inscrits, soit un ratio de 2,2 buts par match. À part l’affiche Casa Sports-Linguère qui s’est soldée par un nul vierge, toutes les autres rencontres ont enregistré au moins deux buts. Matthew Fall du Jaraaf a réalisé un doublé (23e et 28e) et occupe seul la tête du classement des buteurs avec 5 buts.

Autant les attaquants ont été inspirés, autant les arbitres ont eu la main chaude. Les hommes en noir ont distribué quatre cartons rouges durant ce week-end dans deux rencontres. L’arbitre du match Guédiawaye FC-Dakar Sacré-Cœur s’est particulièrement illustré pour avoir expulsé trois joueurs. Le GFC a payé le plus lourd tribut, pour avoir écopé deux cartons rouges. L’équipe d’Ansou Diadhiou a été réduite à 9 en seconde période. Le DSC s’est retrouvé à 10 un peu plus tard. L’affiche US Gorée-Jamono Fatick a également enregistré un carton rouge, avec l’expulsion d’un joueur fatickois.

Une première pour l’Uso et la Sonacos

Cette 5e levée a été propice pour l’US Ouakam (6e, 7 pts) et la Sonacos de Diourbel (10e, 5 pts) qui ont enregistré leur première victoire de la saison. Le club de Ouakam a reçu et battu Génération Foot sur le score de deux buts à un. L’Uso a mal démarré la partie en concédant l’ouverture du score en première période par Abdoulaye Mbaye (13e, 0-1). Les Ouakamois ont profité de la pause pour faire les bons réajustements. Puisqu’en seconde période, ils vont égaliser par Alassane Guèye (50e, 1-1), avant que Fodé Camara (80e, 2-1) n’inscrive le but de la victoire.

Quant aux Huiliers, ils ont obtenu leur premier succès lors de la réception de l’ASC HLM (8e, 7 pts), ce samedi. Les Diourbellois ont battu les Dakarois sur le score de deux à zéro, grâce à Ahmadou Bamba Ba et Serigne Bibi Touré. Ce sont d’ailleurs les deux premiers buts de la Sonacos, qui n’avait pas réussi à marquer depuis le début de la saison.

Le Casa, la Linguère et le Jamono Fatick n’y arrivent toujours pas

Par contre, le Casa Sports (14e, 3 pts), la Linguère (15e, 3 pts) et le Jamono Fatick (16e, 2 pts) n’ont toujours pas enregistré de victoire. Son retour dans son antre au stade Aline Sitoé Diatta n’a pas permis au club de Ziguinchor de mettre fin à sa mauvaise série (deux défaites et deux nuls). Les hommes de Balla Djiba ont été tenus en échec par la Linguère (0-0), qui espérait également obtenir ses premiers trois points. C’est le deuxième match de suite sans but des Ziguinchorois.

La situation est encore plus inquiétante pour le club fatickois qui n’a pas marqué depuis quatre rencontres. LE Jamono Fatick a été battu, pour la troisième fois d’affilée, en déplacement sur la pelouse de l’US Gorée (2-0).

LOUIS GEORGES DIATTA