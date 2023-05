À quelques jours de l’ouverture du marché des transferts estival, la rédaction Foot Mercato vous propose un onze des joueurs libres en juin prochain. Compétitif, ce 4-5-1 dessiné pourrait malgré tout être largement bouleversé dans les semaines à venir. La raison ? De nombreux noms cités sont d’ores et déjà au cœur de nombreuses rumeurs.

Entre transferts onéreux et prêts, le prochain mercato estival s’annonce, une nouvelle fois, passionnant. Une fenêtre au cours de laquelle les différents clubs auront, malgré tout, également l’occasion de réaliser des belles affaires avec de nombreux agents libres. Dans cette optique, la rédaction Foot Mercato a retracé, ce lundi, l’ensemble des joueurs officiellement en fin de contrat en juin prochain. L’occasion de dessiner un 4-5-1 très séduisant sur le papier. Pour débuter ce onze, comment ne pas évoquer David de Gea ? Auteur de 25 clean sheets toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le dernier rempart de Manchester United, qualifié en Ligue des Champions, est libre de tout contrat en juin prochain.

«Je pense que nous voulons qu’il reste et il veut rester, donc je pense que nous nous retrouverons», déclarait cependant, à son sujet, Erik ten Hag. Devant l’international espagnol (45 sélections), un quatuor défensif sort du lot. Au poste d’arrière gauche, Raphaël Guerreiro, actuellement sous les couleurs du Borussia Dortmund, voit son avenir plongé dans le flou à l’heure où les Marsupiaux ont vu le titre de Bundesliga leur échapper sur le fil. Même son de cloche pour les deux défenseurs centraux Evan Ndicka (Eintracht Francfort) et Milan Skriniar (Inter Milan), bien que ce dernier devrait, sauf incroyable retournement de situation, rejoindre le Paris Saint-Germain au cours de l’été. Enfin, au poste d’arrière droit, Serge Aurier, aujourd’hui à Nottingham Forest, devrait également connaître un été agité.

Les opportunités sont nombreuses !

Dans l’entrejeu, ça se bouscule. Si İlkay Gündoğan (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid), Youri Tielemans (Leicester), Houssem Aouar (OL), Daichi Kamada (Eintracht Francfort) ou encore Konrad Laimer (RB Leipzig) pouvaient également faire partie de ce onze, Foot Mercato a opté pour cinq noms tout aussi clinquants. Dans un rôle de milieu défensif, N’Golo Kanté (Chelsea) accompagnerait ainsi Toni Kroos (Real Madrid) et Sergio Busquets, qui quittera le Barça en fin de saison. Légèrement plus haut sur le terrain, Adrien Rabiot (Juventus Turin), pisté par de nombreuses écuries européennes, pourrait être associé à Lionel Messi (PSG), suivi par la MLS, l’Arabie saoudite et les Blaugranas. Enfin, seul en pointe, on retrouverait Marcus Thuram, auteur de 16 buts et 7 offrandes en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec le Borussia Mönchengladbach.

Absents de ce onze, Héctor Bellerín (Sporting CP), Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach), Hamari Traoré (Stade Rennais), Iñigo Martínez (Bilbao), Stefan de Vrij (Inter), Stefan de Vrij (Inter Milan), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Adama Traoré (Wolverhampton), Naby Keïta (Liverpool), Ángel Di María (Juventus), Jonathan Bamba (Lille), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Moura (Tottenham), Moussa Dembélé (OL), Roberto Firmino (Liverpool) ou encore Karim Benzema (Real Madrid) auraient également pu figurer. Annoncés sur le départ ou bientôt prolongés, tous ces profils devraient malgré tout retrouver un club ou poursuivre l’aventure au sein de leur formation actuelle dans les prochains jours. En attendant, les négociations risquent de faire rage dans les prochains jours…